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"Наш Томас став нашою дочкою Рубі": актриса Джеймі Лі Кертіс розповіла про сина-трансгендера

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Джеймі Лі Кертіс, актриса
Фото: Скриншот | Актриса Джеймі Лі Кертіс

Зірка фільмів "Чумова п'ятниця" та "Ножі наголо" розповіла, що її 25-річний син Томас зробив трансгендерних перехід

Відома американська актриса Джеймі Лі Кертіс, відома за фільмами "Геловін", "Чумова п'ятниця" і "Правдива брехня", розповіла, що її син Томас тепер трансгендерна дівчина і його звуть Рубі. Про це пише BuzzFeed.

"Наш син Томас став нашою дочкою Рубі", — розповіла актриса та зізналася, що вона разом із чоловіком Крістофером Гастом "із цікавістю та гордістю спостерігали", як їхній син 25-річний син робить трансгендерних перехід.

Крістофер Гаст, Джеймі Лі Кертіс, актриса
Джеймі Лі Кертіс із чоловіком Крістофером Гастом

Також Джеймі повідомила, що найближчим часом Рубі, яка працює редакторкою комп'ютерних ігор, зіграє весілля.

"Вона та її наречений одружаться наступного року. І я вестиму церемонію", — повідомила актриса. Джеймі додала, що сподівається на появу онуків у майбутньому. Треба відзначити, що знімків Томаса в його новій іпостасі поки в мережі немає.

Джеймі Лі Кертіс, Томас, трансгендер
Джеймі Лі Кертіс із сином Томасом

Друга дочка Кертіс, 34-річна Енні, заміжня та працює інструктором із танців.

У минулому році камінг-аут як трансгендерних чоловік зробив актор Елліот Пейдж, раніше відомий під ім'ям Еллен. У березні він з'явився на обкладинці Time — це перший випадок, коли на обкладинці з'являється трансгендерний чоловік.

Нагадаємо, одним із найвідоміших зіркових дітей-трансгендерів є син виконавців Шер і Сонні. Честіті Сан Боно народилася в 1969 році, їй пророкували зоряну кар'єру, проте в 18 років дівчина заявила, що є лесбійкою, а в 2010 році Честіті змінила стать і ім'я в документах. Тепер він носить ім'я Чез Сальваторе Боно та має стосунки з актрисою Шарою Блю.