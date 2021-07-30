"Наш Томас став нашою дочкою Рубі": актриса Джеймі Лі Кертіс розповіла про сина-трансгендера

Зірка фільмів "Чумова п'ятниця" та "Ножі наголо" розповіла, що її 25-річний син Томас зробив трансгендерних перехід

Відома американська актриса Джеймі Лі Кертіс, відома за фільмами "Геловін", "Чумова п'ятниця" і "Правдива брехня", розповіла, що її син Томас тепер трансгендерна дівчина і його звуть Рубі. Про це пише BuzzFeed.

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"Наш син Томас став нашою дочкою Рубі", — розповіла актриса та зізналася, що вона разом із чоловіком Крістофером Гастом "із цікавістю та гордістю спостерігали", як їхній син 25-річний син робить трансгендерних перехід.

[ + – ] Джеймі Лі Кертіс із чоловіком Крістофером Гастом

Також Джеймі повідомила, що найближчим часом Рубі, яка працює редакторкою комп'ютерних ігор, зіграє весілля.

"Вона та її наречений одружаться наступного року. І я вестиму церемонію", — повідомила актриса. Джеймі додала, що сподівається на появу онуків у майбутньому. Треба відзначити, що знімків Томаса в його новій іпостасі поки в мережі немає.

[ + – ] Джеймі Лі Кертіс із сином Томасом

Друга дочка Кертіс, 34-річна Енні, заміжня та працює інструктором із танців.

У минулому році камінг-аут як трансгендерних чоловік зробив актор Елліот Пейдж, раніше відомий під ім'ям Еллен. У березні він з'явився на обкладинці Time — це перший випадок, коли на обкладинці з'являється трансгендерний чоловік.

Нагадаємо, одним із найвідоміших зіркових дітей-трансгендерів є син виконавців Шер і Сонні. Честіті Сан Боно народилася в 1969 році, їй пророкували зоряну кар'єру, проте в 18 років дівчина заявила, що є лесбійкою, а в 2010 році Честіті змінила стать і ім'я в документах. Тепер він носить ім'я Чез Сальваторе Боно та має стосунки з актрисою Шарою Блю.