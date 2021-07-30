"Будет стоит миллионы": голливудский юрист прокомментировал суд Джоли и Питта про опеку над детьми

Пара разошлась еще в 2019 году, однако никак не могут решить вопрос с опекой над их шестью детьми

Развод Бреда Питта и Анджелины Джоли уже заслуженно считается самым долгим и запутанным в Голливуде. Пара официально развелась еще в 2019 году, рассталась тремя годами ранее, однако до сих делит имущество и самое главное, опеку над их шестью детьми. Об этом пишет Us Weekly.

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46-летняя Анджелина Джоли и 57-летний Брэд Питт постоянно встречаются в суде по вопросу опеки и на прошлой неделе актриса наконец одержала победу и добилась отстранения судьи Джона Аудеркирка, который вел их дело.

Апелляционный суд Калифорнии вынес решение, установив, что судья не выполнил свой этический долг, скрыв свои текущие дела, в которых участвовали адвокаты Питта. Сам Аудеркирк ранее утверждал, что Джоли явно не смогла доказать какую-либо предвзятость с его стороны.

Ситуацию с самым известным звездным разводом, который, похоже будет длиться, пока дети не станут совершеннолетними и не перестанут нуждаться в опеке родителей прокомментировал известный адвокат Марк Винсент Каплан, который представлял таких знаменитостей, как Кевин Федерлайн, Чарли Шин и Пола Абдул.

Голливудский юрист считает, что Джоли и Питт уже потратили на разбирательства в суде сотни тысяч долларов, и явно собираются потратить еще больше.

"Нет ничего дороже, чем оспариваемая опека. Я уверен, что оба могут позволить себе продолжать судебные тяжбы, что не является причиной для этого, но, вероятно, траты не будут важным фактором для каждого из них, учитывая их богатство", — сказал Каплан.

Принятое судом постановление означает, что нынешний порядок опеки может быть отменен, и судебное разбирательство начнется заново.

"Ей все еще предстоит тяжелая битва", — заявил юрист, говоря о Джоли.

В мае Аудеркирк предоставил Питту право на совместную опеку над их с Джоли детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Ноксом и Вивьен.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми Фото: Elle

Во время судебного процесса Джоли не возражала против совместной опеки, но заявляла о существовании "других вопросов, вызывающих беспокойство". Также она раскритиковала решение судьи не позволять детям давать показания в суде.

Джоли подала на развод с Питтом в 2016 году, и с тех пор между ними продолжался спор по поводу опеки над детьми. К судебному процессу привлекли много свидетелей.

Правоохранители расследовали дело по поводу возможного жестокого обращения Брэда Питта с детьми. Но впоследствии его освободили от обвинений.

Напомним, ранее выяснилось, что старший ребенок Джоли, 19-летний Мэддокс, которого она усыновила в Камбодже еще до знакомства с Питтом, вероятно не был сиротой.