"Коштуватиме мільйони": голлівудський юрист прокоментував суд Джолі і Пітта про опіку над дітьми

Пара розійшлася ще у 2019 році, проте ніяк не може вирішити питання з опікою над їхніми шістьма дітьми

Розлучення Бреда Пітта й Анджеліни Джолі вже заслужено вважається найдовшим і заплутаним у Голлівуді. Пара офіційно розлучилася ще у 2019 році, трьома роками раніше, проте досі ділить майно і, найголовніше, опіку над їхніми шістьма дітьми. Про це пише Us Weekly.

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46-річна Анджеліна Джолі і 57-річний Бред Пітт постійно зустрічаються в суді з питання опіки, і минулого тижня актриса нарешті здобула перемогу і домоглася відсторонення судді Джона Аудеркірка, який вів їхню справу.

Апеляційний суд Каліфорнії виніс рішення, встановивши, що суддя не виконав свій етичний борг, приховавши свої поточні справи, у яких брали участь адвокати Пітта. Сам Аудеркірк раніше стверджував, що Джолі явно не змогла довести будь-яку упередженість з його боку.

Ситуацію з найвідомішим зірковим розлученням, яке, схоже триватиме, поки діти не стануть повнолітніми і не перестануть потребувати опіки батьків, прокоментував відомий адвокат Марк Вінсент Каплан, який представляв таких знаменитостей, як Кевін Федерлайн, Чарлі Шин і Пола Абдул.

Голлівудський юрист вважає, що Джолі і Пітт уже витратили на розгляди в суді сотні тисяч доларів і явно збираються витратити ще більше.

"Немає нічого дорожчого, ніж оскаржувана опіка. Я впевнений, що обидва можуть дозволити собі продовжувати судові тяжби, що не є причиною для цього, але, ймовірно, витрати не будуть важливим фактором для кожного з них, з огляду на їхнє багатство", — сказав Каплан.

Ухвалена судом постанова означає, що нинішній порядок опіки може бути скасований і судовий розгляд почнеться заново.

"Їй все ще чекає важка битва", — заявив юрист, кажучи про Джолі.

У травні Аудеркірк надав Пітту право на спільну опіку над їхніми з Джолі дітьми: 19-річним Меддоксом, 17-річним Паксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло і 13-річними близнюками Ноксом і Вів'єн.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Elle

Під час судового процесу Джолі не заперечувала проти спільної опіки, але заявляла про існування "інших питань, що викликають занепокоєння". Також вона розкритикувала рішення судді не дозволяти дітям давати показання в суді.

Джолі подала на розлучення з Піттом у 2016 році, і з тих пір між ними тривала суперечка з приводу опіки над дітьми. До судового процесу залучили багато свідків.

Правоохоронці розслідували справу з приводу можливого жорстокого поводження Бреда Пітта з дітьми. Але згодом його звільнили від звинувачень.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що старша дитина Джолі, 19-річний Меддокс, якого вона усиновила в Камбоджі ще до знайомства з Піттом, певно, не був сиротою.