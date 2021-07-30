Французский бренд "скопировал" образы львовского бездомного по имени Славик (фото)

Фотографии Славика, львовского бездомного, сделанные Юрием Дячишиным в период с февраля 2011-го по февраль 2013 года, заинтересовали известного дизайнера и даже вдохновили его на создание коллекции.

Французский бренд Vetements, представивший на прошлой неделе лукбук VTMNTS 2022, использовал в своей коллекции мужской одежды образы Славика, бездомного мужчины со Львова, который прославился после серии снимков, сделанных талантливым львовским фотографом Юрием Дячишиным. Собственно, сам автор снимков и обратил внимание на то, что дизайнеры буквально "скопировали" фотографии, работая над новой линейкой одежды, о чем написал на своей странице в Facebook.

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"Вдохновляются многие, признаются не все"

Создатель проекта Slavik's Fashion, Юрий Дячишин отметил, что стиль Славика вдохновил многих модельеров, однако не все в этом признаются.

"Особенно "вдохновляется" им бренд Vetements, и если в первый раз они, по крайней мере, вспомнили об этом в комментарии Vogue Paris, то в новой коллекции, которая вышла под маркой VTMNTS 2022, нет- нет) Что интересно, этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-past)", – говорится в публикации.

Речь идет об основателе бренда Демне Гвасалии, который сейчас является креативным директором Balenciaga. На страницах французского Vogue в 2016 году он упомянул, что при работе над мужской коллекцией весна-лето 2016 вдохновлялся среди прочего снимками Славика.

Фото: Скриншот

Сейчас же дизайнер никак не упоминает имя этого бездомного, как и фотографа, открывшего его миру. Однако, судя по снимкам, опубликованным Юрием для сравнения в Instagram, некоторые образы модного бренда действительно практически один в один повторяют те, которые создавал стильный Славик.

В комментарии "Фокусу" Дячишин сказал, что не планирует предъявлять претензии к Vetements, хотя те, как уже упоминалось, не первый раз используют его работы.

Как бездомный стал героем проекта Slavik's Fashion

В описании проекта Slavik's Fashion Юрий рассказал, что он представляет собой цикл фотографий, демонстрирующих "необычную коллекцию уличной моды чудака Славика, самого модного бездомного в мире".

За время случайных встреч с февраля 2011-го по февраль 2013 года Дячишин сделал более 100 снимков Славика, который не только часто менял одежду (иногда дважды в день), но и следил за прической и бородой и даже брил подмышки. В отличие от других людей без определенного места жительства, Славик не копошился в помойках и не носился с кучей сумок, любил выпить пива, но при этом не был алкоголиком, ненавязчиво просил милостыню.

Когда на него обратил внимание Юрий, мужчина воспринял это с энтузиазмом.

"Ему очень нравилось позировать для фото, так костюмы он надевал не просто так, это был его постоянный перформанс, и то, что на это кто-то обратил внимание, приносило ему удовольствие и делало счастливым. Несколько раз я распечатывал ему фото, чему Славик был очень доволен", – пишет Дячишин.

Такое взаимодействие и переросло в проект, который заинтересовал не только простых обывателей, но и, как видим, дизайнера с мировым именем.

"Slavik's Fashion – это уникальная и впечатляющая история, которая не имеет аналогов, и это не только о моде или стиле, это невероятный пример того, что каждый может меняться, независимо от жизненных обстоятельств!", – подчеркнул автор.

В начале 2013 года 55-летний мужчина исчез с улиц Львова, и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Фильмы, которых не сняли

В 2014 году фотографу написали представители из нью-йоркской студии Visionaire, сообщив, что Демна Гвасалия рассказал о Славике, и тот должен приехать в Париж на показ коллекции, где о нем хотят снять фильм. Позже было еще пару подобных предложений, а американцы и вовсе замахнулись на сериал о нем. Однако узнав, что мужчина пропал, больше не звонили.

В комментарии Bird in Flight Дячишин отметил, что представители Vetements несколько лет назад связывались с ним непосредственно, предлагая привезти Славика в столицу Франции, и были очень удивлены, когда узнали, что он действительно бездомный, а не модель.

Отметим, что в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мыстецький Арсенал" открылась выставка под названием "Чувствительность. Современная украинская фотография", где представлены работы известных авторов, среди которых и Юрий Дячишин. Он привез в Киев свой проект Slavik's Fashion, и теперь увидеть фотографии бездомного, прославившегося на весь мир, могут все желающие.

Напомним, в начале июля на Неделе высокой моды в Париже Демна Гвасалия представил первую за 53 года коллекцию Haute couture от Balenciaga. Эксперты назвали показ настоящей сенсацией.