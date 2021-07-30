Французький бренд "скопіював" образи львівського бездомного на ім'я Славік (фото)

Фотографії Славіка, львівського бездомного, зроблені Юрієм Дячишиним у період із лютого 2011-го по лютий 2013 року, зацікавили відомого дизайнера та навіть надихнули його на створення колекції.

Французький бренд Vetements, що представив минулого тижня лукбук VTMNTS 2022, використовував у своїй колекції чоловічого одягу образи Славіка, бездомного чоловіка зі Львова, який прославився після серії знімків, зроблених талановитим львівським фотографом Юрієм Дячишиним. Власне, сам автор знімків і звернув увагу на те, що дизайнери буквально "скопіювали" фотографії, працюючи над новою лінійкою одягу, про що написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Надихає багатьох, визнаються не всі"

Творець проекту Slavik's Fashion, Юрій Дячишин відзначив, що стиль Славіка надихнув багатьох модельєрів, проте не всі в цьому зізнаються.

"Особливо "надихається" ним бренд Vetements, і якщо в перший раз вони принаймні згадали про це в коментарі Vogue Paris, то в новій колекції, яка вийшла під маркою VTMNTS 2022, ні-ні) Що цікаво, цього разу в деяких "фрагментах" був просто copy-past)", — йдеться в публікації.

Йдеться про засновника бренду Демне Гвасалію, який зараз є креативним директором Balenciaga. На сторінках французького Vogue в 2016 році він згадав, що при роботі над чоловічою колекцією весна-літо 2016 надихався серед іншого знімками Славіка.

Фото: Скриншот

Зараз же дизайнер не згадує ім'я цього бездомного, як і фотографа, який відкрив його світу. Однак, судячи зі знімків, опублікованими Юрієм для порівняння в Instagram, деякі образи модного бренду дійсно практично один в один повторюють ті, які створював стильний Славік.

У коментарі "Фокусу" Дячишин сказав, що не планує висувати претензії до Vetements, хоча ті, як уже згадувалося, не перший раз використовують його роботи.

Як бездомний став героєм проекту Slavik's Fashion

В описі проекту Slavik's Fashion Юрій розповів, що він є циклом фотографій, які демонструють "незвичайну колекцію вуличної моди дивака Славіка, наймоднішого бездомного на світі".

За час випадкових зустрічей із лютого 2011-го по лютий 2013 року Дячишин зробив більше 100 знімків Славіка, який не тільки часто міняв одяг (іноді двічі на день), але й стежив за зачіскою та бородою і навіть голив пахви. На відміну від інших людей без певного місця проживання, Славік не порпався в смітниках і не носився з купою сумок, любив випити пива, але при цьому не був алкоголіком, ненав'язливо просив милостиню.

Коли на нього звернув увагу Юрій, чоловік сприйняв це з ентузіазмом.

"Йому дуже подобалося позувати для фото, так костюми він одягав не просто так, це був його постійний перформанс, і те, що на це хтось звернув увагу, приносило йому задоволення та робило щасливим. Кілька разів я роздруковував йому фото, і Славік був дуже задоволений", — пише Дячишин.

Така взаємодія і переросла в проект, який зацікавив не тільки простих обивателів, а й, як бачимо, дизайнера зі світовим ім'ям.

"Slavik's Fashion — це унікальна та вражаюча історія, яка не має аналогів, і це не тільки про моду або стиль, це неймовірний приклад того, що кожен може змінюватися, незалежно від життєвих обставин!" — підкреслив автор.

У початку 2013 року 55-річний чоловік зник із вулиць Львова, і з тих пір про його долю нічого невідомо.

Фільми, яких не зняли

У 2014 році фотографу написали представники з нью-йоркської студії Visionaire, повідомивши, що Демна Гвасалія розповів про Славка, і той повинен приїхати в Париж на показ колекції, де про нього хочуть зняти фільм. Пізніше було ще пару подібних пропозицій, а американці й зовсім замахнулися на серіал про нього. Однак дізнавшись, що чоловік зник, більше не дзвонили.

У коментарі Bird in Flight Дячишин відзначив, що представники Vetements кілька років тому зв'язувалися з ним безпосередньо, пропонуючи привезти Славіка в столицю Франції, і були дуже здивовані, коли дізналися, що він дійсно бездомний, а не модель.

Відзначимо, що в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький Арсенал" відкрилася виставка під назвою "Чутливість. Сучасна українська фотографія", де представлені роботи відомих авторів, серед яких і Юрій Дячишин. Він привіз до Києва свій проект Slavik's Fashion, і тепер побачити фотографії бездомного, який прославився на весь світ, можуть усі охочі.

Нагадаємо, на початку липня на Тижні високої моди в Парижі Демна Гвасалія представив першу за 53 роки колекцію Haute couture від Balenciaga. Експерти назвали показ справжньою сенсацією.