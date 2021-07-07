Без музики і в повній тиші. Balenciaga представив першу за півстоліття колекцію Haute couture

Демна Гвасалія спеціально для показу відреставрував будівлю, у якій свого часу творив засновник будинку Balenciaga Крістобаль Баленсьяга.

На Тижні високої моди в Парижі сталася справжня сенсація — Демна Гвасалія, креативний директор модного будинку Balenciaga, представив першу за 53 роки колекцію Haute couture.

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Таким чином він продемонстрував, що має намір повернутися до витоків, адже свого часу засновника цього модного будинку Крістобаля Баленсьягу називали "єдиним істинним кутюрʼє", і його остання колекція від-кутюр вийшла в 1968 році.

Незважаючи на те, що останні десятиліття все більше говорять про смерть високої моди, Гвасалія довів усім, що це — не більше ніж чутки.

"Я хочу привнести кутюр у сучасний контекст і донести його до нинішньої аудиторії. Багато людей навіть не знають, що Balenciaga — це кутюрний бренд з понад 100-річною історією. Вони думають, що це бренд, який почався з кросівок Triple S", — підкреслив дизайнер.

Дебют відродженого напрямку Balenciaga відбувся на авеню Георга V, 10, за історичною адресою Будинку. Саме тут півстоліття тому світ побачив останню колекцію Крістобаля. Спеціально для показу Гвасалія відновив інтерʼєри, якими вони були за життя його засновника.

[ + – ] Показ пройшов в ательє, у якому свого часу творив Крістобаль Баленсьяга

Гості, які зібралися на показ, тримали в руках по гвоздиці — символі Іспанії, яка була батьківщиною Баленсьяги, а шоу пройшло в абсолютній тиші. Було чутно тільки стукіт взуття та перешіптування в залі. До речі, серед гостей були Каньє Вест з уже традиційним мішком на голові, Анна Вінтур, Сальма Хаєк та інші.

[ + – ] Каньє Вест з маскою-мішком на голові

У колекції багато відсилань до робіт самого засновника. У тому числі капелюшки-тарілки й іконічні весільні плаття. Працюючи над нею, Гвасалія ретельно вивчав архіви Баленсьяги, щоб зрозуміти спосіб мислення засновника бренду, але при цьому не робити звичайні копії. На чоловічі моделі його надихнули костюми метра, який шив їх тільки для себе.

У колекції особливе місце посідають саме костюми з приталеними жакетами, причому як чоловічі, так і жіночі. Деякі з них Демна доповнив обʼємними дутими накидками з атласу.

Тим, хто знає толк у високій моді, дизайнер пропонує сукні-футляри з твіду і сукні з драпірованого шифону в горох, кокони, мерехтливі комбінації, тренчі, шуби, джинсові куртки і штани, джемпери з люрексом, спортивні костюми з акцентом на плечах, а також пальта, що більше нагадують махрові халати. Чимало образів доповнювали високі рукавички, а також знамениті капелюхи, які виглядають, немов перевернуті тарілки.

Закрилося шоу показом весільного плаття, що є фактично реплікою знаменитого наряду бренду. Демна Гвасалія не став додавати різких штрихів на легендарне плаття самого Крістобаля.

[ + – ] Balenciaga 2021 [ + – ] Balenciaga 1958

Надалі Balenciaga планує робити тільки один показ на рік, причому як жіночого, так і чоловічого одягу.

"Я думаю, що чоловіки вже прийшли до того, що вони теж хочуть носити одяг від кутюр, і я знаю, що в нас є певні клієнти, яким сподобається ця ідея. Я хочу стерти гендерну ідентифікацію моди, призначеної тільки для жінок або тільки для жінок старшого віку, у яких є гроші, щоб собі це дозволити", — підкреслив Гвасалія.

Нагадаємо, рівно місяць тому французький модний будинок Balenciaga представив нову колекцію весна-літо 2022, знову зійшовшись у колаборації з Gucci. При цьому всі 44 образи демонструвала одна модель.