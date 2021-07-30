Арнольд Шварценеггер показал своего домашнего осла Лулу (фото)

Кроме осла, у Шварценеггера в его лос-анджелесском особняке живут пони и три пса.

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, которому 30 июля исполняется 74 года, накануне дня рождения продемонстрировал подписчикам в Instagram своих домашних питомцев, среди которых особое внимание привлекает ослик Лулу.

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На опубликованном в соцсети снимке Арни позирует с Лулу и собакой по кличке Датч на террасе своего доме в Лос-Анджелесе. Шварценеггер держит в руках планшет, что-то пытаясь прочитать или написать, а пес практически уткнулся мордой ему в лицо. С другой стороны у актера стоит осел.

Знаменитость сидит в кожаном кресле, а рядом на столике можно заметить сигару.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер и его питомцы Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

"Мне нужна помощь в завершении моего информационного бюллетеня, чтобы я мог отправить его завтра, чтобы отпраздновать свой день рождения", – говорится в подписи к снимку.

Актер живет со своим симпатичным ослом, миниатюрной лошадкой Виски, собаками Нудл, Черри и Датч и подругой Хизер Миллиган в большом особняке в районе Пасифик Палисейдс.

[ + – ] Лулу и Датч

У актера есть четверо детей от бывшей жены Марии Шрайвер: 31-летняя Кэтрин, 30-летняя Кристина, 27-летний Патрик и 23-летний Кристофер. Кроме того, он является отцом внебрачного 23-летнего Джозэфа Баэны, появившегося на свет в результате интрижки Арни с домработницей. Сейчас парень – единственный из всех детей знаменитости, кто перенял его любовь к спорту и готовится в будущем побороться за титул "Мистер Олимпия".

[ + – ] Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна

В августе прошлого года Шварценеггер впервые стал дедушкой: старшая дочь и ее 41-летний муж Крис Пратт подарили актеру внучку Лайлу Марию Пратт. На шоу Jimmy Kimmel Live в апреле он впервые прокомментировал свой статус, отметив, что счастлив стать дедом, но "чувствует себя старым".

В свою очередь ведущий Джимми Киммел отметил, что у Арнольда бродят домашние животные, и предсказал, что Лайла "сойдет с ума", когда поймет, что ее дедушка живет в "контактном зоопарке".

"О, она уже несколько раз бывала здесь, в доме, и она сидела на Лулу и Виски, и я думаю, что она станет отличной наездницей", – ответил Арнольд.

Напомним, звезда фильма "Терминатор" перенес операцию на сердце. Ему поставили новый аортальный клапан.