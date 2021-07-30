Арнольд Шварценеггер показав свого домашнього віслюка Лулу (фото)

Крім осла, у Шварценеггера в його лос-анджелеському особняку живуть поні і три пси.

Голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, якому 30 липня виповнюється 74 роки, напередодні дня народження продемонстрував підписникам в Instagram своїх домашніх вихованців, серед яких особливу увагу привертає віслюк Лулу.

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На опублікованому в соцмережі знімку Арні позує з Лулу і собакою на кличку Датч на терасі свого будинку в Лос-Анджелесі. Шварценеггер тримає в руках планшет, щось намагаючись прочитати або написати, а пес практично уткнувся мордою йому в обличчя. З іншого боку біля актора стоїть віслюк.

Знаменитість сидить у шкіряному кріслі, а поруч на столику можна помітити сигару.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер та його вихованці Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

"Мені потрібна допомога в завершенні мого інформаційного бюлетеня, щоб я міг відправити його завтра, щоб відсвяткувати свій день народження", — йдеться в підписі до знімка.

Актор живе зі своїм симпатичним віслюком, мініатюрною конячкою Віскі, собаками Нудл, Черрі і Датч і подругою Хізер Мілліган у великому особняку в районі Пасіфік-Палісейдс.

[ + – ] Лулу і Датч

В актора є четверо дітей від колишньої дружини Марії Шрайвер: 31-річна Кетрін, 30-річна Крістіна, 27-річний Патрік і 23-річний Крістофер. Крім того, він є батьком позашлюбного 23-річного Джозефа Баена, який з'явився на світ у результаті інтрижки Арні з домробітницею. Наразі хлопець — єдиний з усіх дітей знаменитості, хто перейняв його любов до спорту і готується в майбутньому поборотися за титул "Містер Олімпія".

[ + – ] Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена

У серпні минулого року Шварценеггер вперше став дідусем: старша дочка та її 41-річний чоловік Кріс Пратт подарували акторові внучку Лайлу Марію Пратт. На шоу Jimmy Kimmel Live у квітні він вперше прокоментував свій статус, зазначивши, що щасливий стати дідом, але "відчуває себе старим".

У свою чергу ведучий Джиммі Кіммел зазначив, що в Арнольда бродять домашні тварини, і передбачив, що Лайла "зійде з розуму", коли зрозуміє, що її дідусь живе в "контактному зоопарку".

"О, вона вже кілька разів бувала тут, у будинку, і вона сиділа на Лулу і Віскі, і я думаю, що вона стане відмінною наїзницею", — відповів Арнольд.

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