Розовый фламинго уже не тот. Алена Свиридова и группа Cream Soda сняли новый клип на хит 90-ых

Автор песни Алена Свиридова назвала сюжет клипа "абсолютной дичью", но результатом осталась довольна.

Российская электронная музыкальная группа Cream Soda и певица Алена Свиридова выпустили ремейк одной из самых знаменитых песен артистки "Розовый фламинго", а клип на него снял Александр Гудков.

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В видео показывается дворянская охота за человеком в костюме облезлой розовой птицы. В ролике снялись как Свиридова, так и Александр Гудков в роли офицера-сыщика, а также актер "Гололь-центра" Никита Кукушкин, которому досталась роль того самого фламинго.

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Как рассказала артистка в интервью росСМИ, идея перепеть ее хит принадлежала ребятам из Cream Soda.

"Я согласилась, изначально не особо веря в успех, так как уже многие музыканты и диджеи делали ремиксы на этот трек, откровенно проигрывая оригинальной версии. Но ребята развернули музыку на 180 градусов и наполнили ее иным смыслом, который мне оказался созвучным! На самом деле сначала я предлагала другую песню. Казалось, что "фламинго" не получится. Но я ошибалась! А работа над другой песней у нас впереди", – отметила Алена.

Исполнительница коротко охарактеризовала полученный результат:

"Сюжет клипа — абсолютная дичь. Но как я люблю такое! И ведь никто раньше мне подобное не предлагал. Я в восторге!"

Участники группы объяснили, что герой Кукушкина в клипе символизирует изгоя, который не вписывается в привычные стандарты и олицетворяет собой стремление к самовыражению, устраивая охоту на самого себя.

Философия главного героя видео гласит: "Быть непонятным – не страшно. Страшно держать себя настоящего в самодельной клетке под чугунным замком".

Клип обещает стать популярным, поскольку только за первые три часа после публикации его посмотрели свыше 120 тысяч пользователей.

Слова и музыка песни "Розовый фламинго" были написаны Аленой Свиридовой в начале 90-ых. Широкую известность композиция получила после того, как на экраны вышел клип, который попал на вершину хит-парада "BIZ-TV" в 1994 году.

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