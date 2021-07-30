Рожевий фламінго вже не той. Альона Свиридова і група Cream Soda зняли новий кліп на хіт 90-их

Авторка пісні Альона Свиридова назвала сюжет кліпу "абсолютною дичиною", але результатом залишилася задоволена.

Українська музична група Cream Soda та співачка Альона Свиридова випустили ремейк однієї з найзнаменитіших пісень артистки "Рожевий фламінго", а кліп на нього зняв Олександр Гудков.

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У відео показується дворянське полювання за людиною в костюмі облізлого рожевого птаха. У ролику знялися як Свиридова, так й Олександр Гудков у ролі офіцера-детектива, а також актор "Гололь-центру" Микита Кукушкін, якому дісталася роль того самого фламінго.

[ + – ] Альона Свиридова не тільки заспівала свій старий хіт, але й з'явилася в кліпі в ролі ефектної дворянки

Як розповіла артистка в інтерв'ю РосЗМІ, ідея переспівати її хіт належала хлопцям із Cream Soda.

"Я погодилася, спочатку не особливо вірячи в успіх, оскільки вже багато музикантів та діджеїв робили ремікси на цей трек, відверто програючи оригінальній версії. Але хлопці розвернули музику на 180 градусів і наповнили її іншим змістом, який мені виявився співзвучним! Насправді спочатку я пропонувала іншу пісню. Здавалося, що "фламінго" не вийде. Але я помилялася! А робота над іншою піснею у нас попереду", — зазначила Олена.

Виконавиця коротко охарактеризувала отриманий результат:

"Сюжет кліпу — абсолютна дичина. Але як я люблю таке! І ніхто ж раніше мені подібне не пропонував. Я в захваті!"

Учасники групи пояснили, що герой Кукушкіна в кліпі символізує вигнанця, який не вписується в звичні стандарти і втілює собою прагнення до самовираження, влаштовуючи полювання на самого себе.

Філософія головного героя відео говорить: "Бути незрозумілим — не страшно. Страшно тримати себе справжнього в саморобній клітці під чавунним замком".

Кліп обіцяє стати популярним, оскільки тільки за перші три години після публікації його подивилися понад 120 тисяч користувачів.

Слова і музика пісні "Рожевий фламінго" були написані Альоною Свиридовою на початку 90-их. Широку популярність композиція отримала після того, як на екрани вийшов кліп, який потрапив на вершину хіт-параду "BIZ-TV" у 1994 році.

[ + – ] Оригінальний кліп на пісню "Рожевий фламінго"

Нагадаємо, днями Дмитро Монатік, більш відомий під сценічним псевдонімом MONATIK, представив відеокліп на свою літню пісню "Запалювати / JoMo", який був знятий на грецькому острові Мілос.