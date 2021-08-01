Теперь он в коме: танцора певицы Нади Дорофеевой избили возле ночного клуба (фото)

Пострадавшему члену коллектива Дорофеевой сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Публикациюю о том, что танцора из ее коллектива избили в ночь на 1 августа, сделала певица Надя Дорофеева в своем Instagram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Ребята, сегодня ночью это животное избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед!", — написала Дорофеева.

По ее словам у пострадавшего случилось кровоизлияние в мозг и ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Также певица написала, что заявление уже в полиции. Но она попросила помочь найти нападавшего мужчину.

"Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео", — написала Дорофеева.

В телеграм-канале наглый появилось, сообщение, что нападавшего нашли. Его зовут Женя и он бывший работник УГО – управления госохраны.

Напоминаем, что под Житомиром неизвестные избили и ограбили депутата от "Слуги народа". Это уже второе нападение на депутата с начала года.