Тепер він в комі: танцюриста співачки Наді Дорофєєвої побили біля нічного клубу (фото)

Потерпілому члену колективу Дорофеєвої зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Публікацію про те, що танцюриста з її колективу побили в ніч на 1 серпня, зробила співачка Надя Дорофєєва в своєму Instagram.

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"Хлопці, сьогодні вночі це тварина побило мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу Ліфт, спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об огорожу і ще один удар слідом!", — написала Дорофєєва.

За її словами у потерпілого стався крововилив у мозок і йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Також співачка написала, що заява вже в поліції. Але вона попросила допомогти знайти нападника чоловіка.

"Найважливіше зараз, щоб Женя поправився, ми всі про це молимося !!! І знайти людину, яка на нього напав! Можливо, хтось бачив його або дізнається на відео", — написала Дорофєєва.

У телеграм-каналі нахабний з'явилося, повідомлення, що нападника знайшли. Його звуть Женя і він колишній працівник УДО — управління держохорони.

Нагадуємо, що під Житомиром невідомі побили і пограбували депутата від "Слуги народу". Це вже другий напад на депутата з початку року.