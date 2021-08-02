"Школьный тренер по баскетболу": солист Limp Bizkit изменился до неузнаваемости (фото)

Дерст появился перед публикой с седой шевелюрой и усами. По мнению его поклонников, волосы у артиста были ненастоящие.

50-летний певец и режиссер Фред Дерст, наиболее известный миру как основатель и фронтмен ню-метал-группы Limp Bizkit, удивил многочисленных поклонников неожиданной сменой имиджа, пишут западные СМИ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На музыкальном фестивале Lollapalooza в Чикаго артист появился на сцене с седой шевелюрой и усами, а образ дополнил очками со светло-красными стеклами. Новая внешность певца культовой группы 90-ых стала одним из самых обсуждаемых моментов мероприятия. Многие предположили, что седина на голове Фреда – ни что иное как парик.

[ + – ] Фред Дерст в новом образе

Новый облик вызвал волну совершенно конкретных сравнений в Твиттере, в которых упоминалось все, от звезды шоу "Босс под прикрытием" до бывшего "школьного тренера по баскетболу, который теперь пьет кофе в одиночестве в 6:30 каждое утро в McDonald's". Некоторые пользователи в шутку поинтересовались, не участвует ли он в программе защиты свидетелей, где людей меняют до неузнаваемости, чтобы их не нашли преступники.

[ + – ] Артиста сравнили с баскетбольным тренером Фото: Скриншот

Дерст впервые представил свой новый образ в Instagram на прошлой неделе, предварительно удалив все старые изображения.

Что же касается концерта, то, несмотря на явно немолодую внешность, Дерст завел публику энергичным выступлением. Он прыгал по сцене, общался с публикой и пел. Это было первое появление группы за многие годы, поскольку все в значительной степени отошли от музыки, а Дерст с 2006 года работал независимым кинорежиссером.

[ + – ] Так Дерст выглядел в 2000-ых

В 2018 году стало известно о том, что Дерст разводится с женой Ксений, уроженкой Крыма, после 6 лет брака. Ранее СБУ объявила его персоной нон-грата в Украине после того, как он на концерте утверждал, что Крым – это территория России.

Ранее переменами образа удивил поклонников и 22-летний фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021, Дамиано Давид. Он избавился от своих локонов.