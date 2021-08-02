"Шкільний тренер із баскетболу": соліст Limp Bizkit змінився до невпізнання (фото)

Дерст з'явився перед публікою з сивою чуприною та вусами. На думку його прихильників, волосся в артиста було несправжнє.

50-річний співак і режисер Фред Дерст, найбільш відомий світу як засновник і фронтмен ню-метал-групи Limp Bizkit, здивував численних шанувальників несподіваною зміною іміджу, пишуть західні ЗМІ.

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На музичному фестивалі Lollapalooza в Чикаго артист з'явився на сцені з сивою чуприною та вусами, а образ доповнив окулярами зі світло-червоними скельцями. Нова зовнішність співака культової групи 90-их стала одним із найобговорюваніших моментів заходу. Багато хто припустив, що сивина на голові Фреда — ніщо інше, як перука.

[ + – ] Фред Дерст у новому образі

Новий вигляд викликав хвилю абсолютно конкретних порівнянь у Твіттері, в яких згадувалося все, від зірки шоу "Бос під прикриттям" до колишнього "шкільного тренера з баскетболу, який тепер п'є каву на самоті о 6:30 щоранку в McDonald's". Деякі користувачі жартома поцікавилися, чи не бере участь він у програмі захисту свідків, де людей змінюють до невпізнання, щоб їх не знайшли злочинці.

[ + – ] Артиста порівняли з баскетбольним тренером Фото: Скриншот

Дерст вперше представив свій новий образ в Instagram минулого тижня, попередньо видаливши всі старі зображення.

Що ж стосується концерту, то, незважаючи на явно немолоду зовнішність, Дерст завів публіку енергійним виступом. Він стрибав по сцені, спілкувався з публікою та співав. Це була перша поява групи за багато років, оскільки всі значною мірою відійшли від музики, а Дерст із 2006 року працював незалежним кінорежисером.

[ + – ] Так Дерст виглядав в 2000-х

У 2018 році стало відомо про те, що Дерст розлучається з дружиною Ксенією, уродженкою Криму, після 6 років шлюбу. Раніше СБУ оголосила його персоною нон-грата в Україні після того, як він на концерті стверджував, що Крим — це територія Росії.

Раніше змінами образу здивував шанувальників і 22-річний фронтмен італійської рок-групи Måneskin, яка перемогла на Євробаченні-2021, Даміано Давид. Він позбувся своїх локонів.