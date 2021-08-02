Муж принцессы Евгении отдохнул без жены на яхте в Италии с моделями (видео)

Папарацци сняли, как Джек Бруксбанк купался с полуголой моделью Эрикой Пелосини и обнимал ее коллегу Марию Бучелатти.

35-летний бренд-директор компании Casamigos Tequila и по совместительству муж внучки британской королевы, принцессы Евгении, Джек Бруксбанк отдохнул с тремя красивыми молодыми женщинами на борту яхты на Средиземном море в Италии, сообщает Mirror.

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Компанию бизнесмену составили бывший редактор журнала и глобальный директор Casamigos Рэйчел Залис, а также модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини.

Фото, на котором Джек обнимает Буччелати в купальнике на камеру, та опубликовала в сториз своего Instagram. Досуг же мужа королевской внучки во всех подробностях отсняли папарацци.

[ + – ] Мария Бучелатти и Джек Бруксбэнк Фото: Maria Buccellati/Instagram

На фото видно, что Бруксбанк разделся до плавок и нырнул в Тирренское море у итальянского острова Капри, а компанию в воде ему составила обнаженная до пояса модель Эрика Пелосини. Позже парочку видели на борту, причем Джек обернулся полотенцем.

Мужчина успел поговорить с капитаном судна, а также почитать книгу и выпить розового вина во время путешествия. Он также исследовал пещеры и гроты, разбросанные по побережью Капри.

В субботу в рамках своей поездки Бруксбанк посетил благотворительный бал Unicef ​​Summer Gala, который проходил только по приглашениям, и его спонсором выступила упомянутая выше компания Casamigos, принадлежащая Джорджу Клуни. Билеты на мероприятие стоили от $11 тысяч до $35 тысяч, а среди гостей были Кэти Перри, Джон Легенд и Хайди Клум.

[ + – ] Хайди Клум на Unicef ​​Summer Gala

Принцесса Евгения с пятимесячным сыном осталась в Виндзоре. Источник, знакомый с Джеком, сообщил журналистам, что она не сопровождала супруга, потому что он был там, "чтобы поработать на балу".

[ + – ] Муж внучки королевы неплохо провел время на яхте

По информации таблоида, Евгения на прошлой неделе отдохнула с друзьями на Ибице.

Джек и Евгения, занимающая 11-е место в очереди на престол, познакомились в 2010 году на лыжных каникулах в Швейцарии. После нескольких лет свиданий Бруксбанк сделал предложение, подарив возлюбленной обручальное кольцо с розовым сапфиром падпараджа за 100 000 фунтов стерлингов ($140 тыс), которое выглядело точно так же, как у матери Евгении.

Пара поженилась на грандиозной свадьбе в Виндзоре в октябре 2018 года в часовне Святого Георгия. В феврале этого года у них родился сын.