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Муж принцессы Евгении отдохнул без жены на яхте в Италии с моделями (видео)

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Джек Бруксбанк, принцесса Евгения, семья
Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Папарацци сняли, как Джек Бруксбанк купался с полуголой моделью Эрикой Пелосини и обнимал ее коллегу Марию Бучелатти.

35-летний бренд-директор компании Casamigos Tequila и по совместительству муж внучки британской королевы, принцессы Евгении, Джек Бруксбанк отдохнул с тремя красивыми молодыми женщинами на борту яхты на Средиземном море в Италии, сообщает Mirror.

Компанию бизнесмену составили бывший редактор журнала и глобальный директор Casamigos Рэйчел Залис, а также модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини.

Фото, на котором Джек обнимает Буччелати в купальнике на камеру, та опубликовала в сториз своего Instagram. Досуг же мужа королевской внучки во всех подробностях отсняли папарацци.

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Мария Бучелатти и Джек Бруксбэнк
Фото: Maria Buccellati/Instagram

На фото видно, что Бруксбанк разделся до плавок и нырнул в Тирренское море у итальянского острова Капри, а компанию в воде ему составила обнаженная до пояса модель Эрика Пелосини. Позже парочку видели на борту, причем Джек обернулся полотенцем.

Мужчина успел поговорить с капитаном судна, а также почитать книгу и выпить розового вина во время путешествия. Он также исследовал пещеры и гроты, разбросанные по побережью Капри.

В субботу в рамках своей поездки Бруксбанк посетил благотворительный бал Unicef ​​Summer Gala, который проходил только по приглашениям, и его спонсором выступила упомянутая выше компания Casamigos, принадлежащая Джорджу Клуни. Билеты на мероприятие стоили от $11 тысяч до $35 тысяч, а среди гостей были Кэти Перри, Джон Легенд и Хайди Клум.

Хайди Клум на Unicef ​​Summer Gala

Принцесса Евгения с пятимесячным сыном осталась в Виндзоре. Источник, знакомый с Джеком, сообщил журналистам, что она не сопровождала супруга, потому что он был там, "чтобы поработать на балу".

Муж внучки королевы неплохо провел время на яхте

По информации таблоида, Евгения на прошлой неделе отдохнула с друзьями на Ибице.

Джек и Евгения, занимающая 11-е место в очереди на престол, познакомились в 2010 году на лыжных каникулах в Швейцарии. После нескольких лет свиданий Бруксбанк сделал предложение, подарив возлюбленной обручальное кольцо с розовым сапфиром падпараджа за 100 000 фунтов стерлингов ($140 тыс), которое выглядело точно так же, как у матери Евгении.

Пара поженилась на грандиозной свадьбе в Виндзоре в октябре 2018 года в часовне Святого Георгия. В феврале этого года у них родился сын.