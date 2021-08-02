Чоловік принцеси Євгенії відпочив без дружини на яхті в Італії з моделями (відео)

Папараці зняли, як Джек Бруксбанк купався з напівголою моделлю Ерікою Пелосіні й обіймав її колегу Марію Бучелатті.

35-річний бренд-директор компанії Casamigos Tequila і за сумісництвом чоловік внучки британської королеви, принцеси Євгенії, Джек Бруксбанк відпочив із трьома гарними дівчатами на борту яхти на Середземному морі в Італії, повідомляє Mirror.

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Компанію бізнесменові склали колишня редакторка журналу і глобальна директорка Casamigos Рейчел Заліс, а також моделі Марія Буччеллаті й Еріка Пелосіні.

Фото, на якому Джек обіймає Буччелаті в купальнику на камеру, та опублікувала в сторіз свого Instagram. Дозвілля ж чоловіка королівської внучки у всіх подробицях відзняли папараці.

[ + – ] Марія Бучелатті та Джек Бруксбанк Фото: Maria Buccellati/Instagram

На фото видно, що Бруксбанк роздягнувся до плавок і пірнув у Тірренське море біля італійського острова Капрі, а компанію у воді йому склала оголена до пояса модель Еріка Пелосіні. Пізніше парочку бачили на борту, причому Джек загорнувся в рушник.

Чоловік встиг поговорити з капітаном судна, а також почитати книгу і випити рожевого вина під час подорожі. Він також досліджував печери і гроти, розкидані по узбережжю Капрі.

У суботу в рамках своєї поїздки Бруксбанк відвідав благодійний бал Unicef ​​Summer Gala, який проходив тільки за запрошеннями, і його спонсором стала згадана вище компанія Casamigos, що належить Джорджу Клуні. Квитки на захід коштували від $11 тисяч до $35 тисяч, а серед гостей були Кеті Перрі, Джон Ледженд і Гайді Клум.

[ + – ] Гайді Клум на Unicef ​​Summer Gala

Принцеса Євгенія з п'ятимісячним сином залишилася у Віндзорі. Джерело, знайоме з Джеком, повідомило журналістам, що вона не супроводжувала чоловіка, тому що він був там, "щоб попрацювати на балу".

[ + – ] Чоловік внучки королеви непогано провів час на яхті

За інформацією таблоїду, Євгенія минулого тижня відпочила з друзями на Ібіці.

Джек і Євгенія, яка посідає 11-е місце в черзі на престол, познайомилися в 2010 році на лижних канікулах у Швейцарії. Після декількох років побачень Бруксбанк зробив пропозицію, подарувавши коханій обручку з рожевим сапфіром падпараджа за 100 000 фунтів стерлінгів ($140 тис), яке виглядало точно так само, як у матері Євгенії.

Пара одружилася на грандіозному весіллі у Віндзорі в жовтні 2018 року в каплиці Святого Георгія. У лютому цього року в них народився син.