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Чоловік принцеси Євгенії відпочив без дружини на яхті в Італії з моделями (відео)

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Джек Бруксбанк, принцеса Євгенія, сім'я
Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Папараці зняли, як Джек Бруксбанк купався з напівголою моделлю Ерікою Пелосіні й обіймав її колегу Марію Бучелатті.

35-річний бренд-директор компанії Casamigos Tequila і за сумісництвом чоловік внучки британської королеви, принцеси Євгенії, Джек Бруксбанк відпочив із трьома гарними дівчатами на борту яхти на Середземному морі в Італії, повідомляє Mirror.

Компанію бізнесменові склали колишня редакторка журналу і глобальна директорка Casamigos Рейчел Заліс, а також моделі Марія Буччеллаті й Еріка Пелосіні.

Фото, на якому Джек обіймає Буччелаті в купальнику на камеру, та опублікувала в сторіз свого Instagram. Дозвілля ж чоловіка королівської внучки у всіх подробицях відзняли папараці.

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Марія Бучелатті та Джек Бруксбанк
Фото: Maria Buccellati/Instagram

На фото видно, що Бруксбанк роздягнувся до плавок і пірнув у Тірренське море біля італійського острова Капрі, а компанію у воді йому склала оголена до пояса модель Еріка Пелосіні. Пізніше парочку бачили на борту, причому Джек загорнувся в рушник.

Чоловік встиг поговорити з капітаном судна, а також почитати книгу і випити рожевого вина під час подорожі. Він також досліджував печери і гроти, розкидані по узбережжю Капрі.

У суботу в рамках своєї поїздки Бруксбанк відвідав благодійний бал Unicef ​​Summer Gala, який проходив тільки за запрошеннями, і його спонсором стала згадана вище компанія Casamigos, що належить Джорджу Клуні. Квитки на захід коштували від $11 тисяч до $35 тисяч, а серед гостей були Кеті Перрі, Джон Ледженд і Гайді Клум.

Гайді Клум на Unicef ​​Summer Gala

Принцеса Євгенія з п'ятимісячним сином залишилася у Віндзорі. Джерело, знайоме з Джеком, повідомило журналістам, що вона не супроводжувала чоловіка, тому що він був там, "щоб попрацювати на балу".

Чоловік внучки королеви непогано провів час на яхті

За інформацією таблоїду, Євгенія минулого тижня відпочила з друзями на Ібіці.

Джек і Євгенія, яка посідає 11-е місце в черзі на престол, познайомилися в 2010 році на лижних канікулах у Швейцарії. Після декількох років побачень Бруксбанк зробив пропозицію, подарувавши коханій обручку з рожевим сапфіром падпараджа за 100 000 фунтів стерлінгів ($140 тис), яке виглядало точно так само, як у матері Євгенії.

Пара одружилася на грандіозному весіллі у Віндзорі в жовтні 2018 року в каплиці Святого Георгія. У лютому цього року в них народився син.