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Босая Анджелина Джоли устроила фотосессию на венецианской крыше

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Анджелина Джоли, венеция, фотосессия, босая анджелина джоли
Фото: Vogue

Снимки делал известный уличный художник JR, которого подозревают в отношениях с актрисой

Анджелина Джоли, как и другие голливудские знаменитости, решила отправиться в европейский тур. Актриса и режиссер взяла с собой своих детей Пакса, Шайло, Захару и Нокса, а также успела сняться в модной фотосессии. Об этом пишет Vogue.

В Венеции Джоли остановилась в отеле Cipriani на острове Джудекка с великолепным видом на Венецианскую лагуну и Дворец Дожей.

Анджелина Джоли, венеция, фотосессия, босая анджелина джоли
Анджелина Джоли на венецианской крыше/Фото: Vogue
Анджелина Джоли, венеция, фотосессия, босая анджелина джоли
Анджелина Джоли/Фото: Vogue

Актриса поднялась на крышу в Венеции в компании своего друга, французского уличного художника JR.

Анджелина Джоли, венеция, фотосессия, босая анджелина джоли
Анджелина Джоли на венецианской крыше/Фото: Vogue
Анджелина Джоли, венеция, фотосессия, босая анджелина джоли
Анджелина Джоли на венецианской крыше/Фото: Vogue

Здание расположено в центре города, и с него открывается вид на собор Санта-Мария-делла-Салюте. Джоли дала волю эмоциям и фотосессия получилась совершенно нетипичной для нее.

Для съемки актриса выбрала длинное серое платье-балахон Brunello Cucinelli — в нем она позировала для обложки мартовского номера британского журнала Vogue. При этом от обуви Джоли отказалась.

Анджелина Джоли, венеция, фотосессия, босая анджелина джоли
Анджелина Джоли и JR (мужчина в белой футболке и шляпе)
Анджелина Джоли, венеция, фотосессия, босая анджелина джоли
Анджелина Джоли и JR

Вероятно, виной тому была отличная компании. Джоли и JR давние друзья, однако сейчас журналисты заговорили о том, что их связывают более близкие отношения.

Анджелина Джоли, венеция, фотосессия, босая анджелина джоли
Анджелина Джоли в Венеции/Все фото: Backgrid
Анджелина Джоли, венеция, фотосессия, босая анджелина джоли
Анджелина Джоли в Венеции

После развода с Брэдом Питтом актриса поставила личную жизнь на паузу, ни один из слухов о ее новом бойфренде не подтвердился.