Боса Анджеліна Джолі влаштувала фотосесію на венеційському даху

Знімки робив відомий вуличний художник JR, якого підозрюють у відносинах з актрисою

Анджеліна Джолі, як і інші голлівудські знаменитості, вирішила відправитися в європейський тур. Актриса і режисерка взяла із собою своїх дітей Пакса, Шайло, Захару і Нокса, а також встигла знятися в модній фотосесії. Про це пише Vogue.

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У Венеції Джолі зупинилася в готелі Cipriani на острові Джудекка з чудовим краєвидом на Венеціанську лагуну і Палац Дожів.

[ + – ] Анджеліна Джолі на венеційському даху/Фото: Vogue [ + – ] Анджеліна Джолі/Фото: Vogue

Актриса піднялася на дах у Венеції в компанії свого друга, французького вуличного художника JR.

[ + – ] Анджеліна Джолі на венеційському даху/Фото: Vogue [ + – ] Анджеліна Джолі на венеційському даху/Фото: Vogue

Будівля розташована в центрі міста, і з неї відкривається краєвид на собор Санта-Марія-делла-Салюте. Джолі дала волю емоціям, і фотосесія вийшла зовсім нетиповою для неї.

Для зйомки актриса вибрала довге сіре плаття-балахон Brunello Cucinelli — у ньому вона позувала для обкладинки березневого номера британського журналу Vogue. При цьому від взуття Джолі відмовилася.

[ + – ] Анджеліна Джолі і JR (чоловік у білій футболці і капелюсі)

[ + – ] Анджеліна Джолі і JR

Ймовірно, виною тому була відмінна компанія. Джолі і JR давні друзі, однак, наразі журналісти заговорили про те, що їх пов'язують ближчі відносини.

[ + – ] Анджеліна Джолі у Венеції/Усі фото: Backgrid [ + – ] Анджеліна Джолі у Венеції

Після розлучення з Бредом Піттом актриса поставила особисте життя на паузу, жодна з чуток про її нового бойфренда не підтвердилася.