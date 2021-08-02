Анджеліну Джолі помітили в компанії відомого чоловіка в Венеції

Разом з JR Джолі відвідала виставку, проте ЗМІ відразу ж запідозрили пару в романтичних стосунках.

46-річна голлівудська актриса Анджеліна Джолі вирушила в тур по Європі, прихопивши з собою дітей Пакса, Шайло, Захару та Нокса, пише News.In-24.

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Минулого тижня знаменитість помітили в Парижі, де, серед іншого, вона відвідала з дітьми дорогий ресторан біля Ейфелевої вежі, а тепер вона разом з дочкою на Східному експресі з'явилася у Венеції (Італія).

Мати та донька зупинилися в готелі Cipriani, у якому вартість номерів може сягати понад 8 тисяч доларів.

Для подорожі в "місто дощів" актриса вбралася в свій улюблений тренч від Dior.

У Венеції актриса відвідала художню виставку, куди її супроводжував знаменитий вуличний художник під псевдонімом JR. Його справжнє ім'я ніхто не знає. Він відомий тим, що фотографує людей, а потім розміщує їхні фото або малюнки на найрізноманітніших стінах будівель на вулицях Парижа та інших міст. Його роботи торкаються гостросоціальних тем.

Преса відразу ж приписала Джолі романтичні почуття до нього, проте з'ясувалося, що чоловік одружений, у нього є дружина та дитина, які разом із ним приїхали до Венеції.

Раніше актриса вже бувала в цьому місті. Ще в 2010 році вона прилетіла сюди на зйомки фільму "Турист" із Джонні Деппом.

Як відомо, нещодавно знаменитість здобула першу перемогу в суді, де вже кілька років розглядається справа про опіку над дітьми Анджеліни та її колишнього чоловіка Бреда Пітта. Суддя Джон Аудеркірк, який раніше виніс рішення на користь батька сімейства, був відсторонений від розгляду справи. Апеляційний суд Каліфорнії вирішив, що суддя не виконав свій етичний борг. Він приховав свої поточні справи, в яких брали участь адвокати Пітта

На думку юриста Марка Вінсента Каплана, судові засідання між колишнім подружжям можуть затягнутися до тих пір, поки їхні діти не стануть повнолітніми та не перестануть потребувати опіки. Поки це станеться, актори спустять мільйони доларів на те, щоб довести, з ким із них дітям буде краще.

Тим часом навколо старшого прийомного сина пари, Меддокса, розгорається скандал. Не виключено, що на момент усиновлення він не був сиротою, як стверджувалося раніше.