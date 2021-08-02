Анджелину Джоли заметили в компании известного мужчины в Венеции

Вместе с JR Джоли посетила выставку, однако СМИ сразу же заподозрили пару в романтических отношениях.

46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась в тур по Европе, прихватив с собой детей Пакса, Шайло, Захару и Нокса, пишет News.In-24.

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Так, на прошлой неделе знаменитость заметили в Париже, где, среди прочего, она посетила с детьми дорогой ресторан возле Эйфелевой башни, а теперь она вместе с дочерью на настоящем Восточном экспрессе появилась в Венеции (Италия).

Мать и дочь остановились в отеле Cipriani, в котором стоимость номеров может достигать свыше 8 тысяч долларов.

Для путешествия в "город дождей" актриса нарядилась в свой любимый тренч от Dior.

В Венеции актриса посетила художественную выставку, куда ее сопровождал знаменитый уличный художник под псевдонимом JR. Его настоящего имени никто не знает. Он известен тем, что фотографирует людей, а затем размещает их фото или рисунки на самых разнообразных стенах зданий на улицах Парижа и других городов. Его работы затрагивают остросоциальные темы.

Пресса сразу же приписала Джоли романтические чувства к нему, однако выяснилось, что мужчина женат, у него есть жена и ребенок, которые вместе с ним приехали в Венецию.

Ранее актриса уже бывала в этом городе. Еще в 2010 году она прилетела сюда на съемки фильма "Турист" с Джонни Деппом.

Как известно, недавно знаменитость одержала первую победу в суде, где уже несколько лет рассматривается дело об опеке над детьми Анджелины и ее бывшего мужа Брэда Питта. Судья Джон Аудеркирк, который ранее вынес решение в пользу отца семейства, был отстранен от рассмотрения дела. Апелляционный суд Калифорнии решил, что судья не выполнил свой этический долг. Он скрыл свои текущие дела, в которых участвовали адвокаты Питта

По мнению юриста Марка Винсента Каплана, судебные заседания между бывшими супругами могут затянуться до тех пор, пока их дети не станут совершеннолетними и не перестанут нуждаться в опеке. Пока это произойдет, актеры спустят миллиона долларов на то, чтобы доказать, с кем из них детям будет лучше.

Тем временем вокруг старшего приемного сына пары, Мэддокса, разгорается скандал. Не исключено, что на момент усыновления он не был сиротой, как утверждалось ранее.