Анджелина Джоли одержала крупную победу над Брэдом Питтом в деле об опеке над детьми

Судья Джон Аудеркирк, рассматривающий дело об опеке, был дисквалифицирован после того, как адвокаты актрисы подали апелляцию на его решение в пользу Брэда Питта.

46-летняя голливудская актриса и многодетная мать Анджелина Джоли, которая уже шестой год судится с бывшим мужем Брэдом Питтом за опеку над их шестью детьми, добилась дисквалификации судьи Джона Аудеркирка, сообщает Page Six.

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Ранее именно он вынес решение в пользу бывшего мужа знаменитости, заявив, что доказательства, представленные Джоли в суде, не внушают доверия. Кроме того, он отказал детям Анджелины дать показания на слушании.

Тогда актриса пообещала, что это еще не конец и, похоже, свое слово сдержала. Второй окружной апелляционный суд Калифорнии дисквалифицировал частного судью, которого использовали Анджелина Джоли и Брэд Питт в их бракоразводном деле. Судья согласился с Энджи в том, что Джон У. Аудеркирк недостаточно раскрыл деловые отношения с адвокатами Питта.

"Этическое нарушение судьи Аудеркирка, рассматриваемое вместе с раскрытой информацией о его недавних профессиональных отношениях с адвокатом Питта, может вызвать у объективного человека, осведомленного обо всех фактах, разумные сомнения в способности судьи быть беспристрастным. Требуется дисквалификация", – говорится в постановлении суда.

[ + – ] Анджелина Джоли со всеми своими детьми Фото: Getty Images

Такое решение говорит о том, что борьба за опеку над детьми, которая уже близилась к завершению, разгорится с новой силой. В том, что это будет именно так, нет сомнений, исходя из комментария Питта. Он уже заявил, что обжалует решение о дисквалификации судьи.

"Решение апелляционного суда было основано на техническом процедурном вопросе. Факты не изменились. Существует огромное количество фактических доказательств, которые побудили судью и многих экспертов, давших показания, прийти к четкому выводу о том, что лучше всего отвечает интересам детей. Мы продолжим делать то, что необходимо по закону, основываясь на подробных выводах о том, что лучше всего для детей", – цитирует Page Six актера.

[ + – ] Брэд Питт намерен обжаловать решение суда Фото: Esquire

Как и многие звездные пары, Питт и Джоли решили нанять собственного судью, чтобы повысить конфиденциальность при бракоразводном процессе. Удеркирк отказался дисквалифицировать себя, когда Джоли попросила его об этом в заявлении в августе. Судья нижестоящего суда постановил, что просьба Джоли о дисквалификации поступила слишком поздно. После этого адвокаты Джоли подали апелляцию.

Анджелина и Брэд были вместе 12 лет, познакомившись на съемках картины "Мистер и миссис Смитт", причем два прожили в статусе законных супругов. В 2016-м актриса подала на развода. Официально брак объявлен расторгнутым в апреле 2019 года, однако судебные тяжбы по ряду финансовых вопросов и опеки над детьми затянулись на несколько лет.

Тем временем вокруг самого старшего сына пары, 19-летнего Мэддокса, разгорается скандал. Бывший друг Джоли из Камбоджи рассказал СМИ о том, что не уверен, что на момент усыновления в 2002 году мальчик был круглым сиротой. По его словам, он подписал документы от имени отца ребенка, чтобы ускорить решение суда, однако на деле не являлся биологическим родителем Мэддокса.