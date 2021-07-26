Анджеліна Джолі здобула велику перемогу над Бредом Піттом у справі про опіку над дітьми

Суддя Джон Аудеркірк, який розглядає справу про опіку, був дискваліфікований після того, як адвокати актриси подали апеляцію на його рішення на користь Бреда Пітта.

46-річна голлівудська актриса та багатодітна мати Анджеліна Джолі, яка вже шостий рік судиться з колишнім чоловіком Бредом Піттом за опіку над їхніми шістьма дітьми, домоглася дискваліфікації судді Джона Аудеркірка, повідомляє Page Six.

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Раніше саме він виніс рішення на користь колишнього чоловіка знаменитості, заявивши, що докази, представлені Джолі в суді, не вселяють довіри. Крім того, він відмовив дітям Анджеліни дати свідчення на слуханні.

Тоді актриса пообіцяла, що це ще не кінець і, схоже, своє слово дотримала. Другий окружний апеляційний суд Каліфорнії дискваліфікував приватного суддю, якого використовували Анджеліна Джолі nf Бред Пітт у їхній шлюборозлучній справі. Суддя погодився з Енджі в тому, що Джон У. Аудеркірк недостатньо розкрив ділові відносини з адвокатами Пітта.

"Етичне порушення судді Аудеркірка, що розглядається разом з розкритою інформацією про його недавні професійні відносини з адвокатом Пітта, може викликати в обʼєктивної людини, обізнаної про всі факти, розумні сумніви в здатності судді бути неупередженим. Потрібна дискваліфікація", — йдеться в постанові суду.

[ + – ] Анджеліна Джолі з усіма своїми дітьми Фото: Getty Images

Таке рішення свідчить про те, що боротьба за опіку над дітьми, яка вже наближалася до завершення, розгориться з новою силою. У тому, що це буде саме так, немає сумнівів, виходячи з коментаря Пітта. Він уже заявив, що оскаржить рішення про дискваліфікацію судді.

"Рішення апеляційного суду було засновано на технічному процедурному питанні. Факти не змінилися. Існує величезна кількість фактичних доказів, які спонукали суддю та багатьох експертів, які дали свідчення, прийти до чіткого висновку про те, що найкраще відповідає інтересам дітей. Ми продовжимо робити те, що необхідно за законом, ґрунтуючись на докладних висновках про те, що найкраще для дітей ", — цитує Page Six актора.

[ + – ] Бред Пітт має намір оскаржити рішення суду Фото: Esquire

Як і багато зіркових пар, Пітт і Джолі вирішили найняти власного суддю, щоб підвищити конфіденційність при шлюборозлучному процесі. Аудеркірк відмовився дискваліфікувати себе, коли Джолі попросила його про це в заяві в серпні. Суддя суду нижчої інстанції ухвалив, що прохання Джолі про дискваліфікацію надійшла надто пізно. Після цього адвокати Джолі подали апеляцію.

Анджеліна та Бред були разом 12 років, познайомившись на зйомках картини "Містер і місіс Смітт", причому два роки прожили в статусі законного подружжя. У 2016-му актриса подала на розлучення. Офіційно шлюб оголошений розірваним у квітні 2019 року, проте судова тяганина через низку фінансових питань і опіки над дітьми затягнулися на декілька років.

Тим часом навколо найстаршого сина пари, 19-річного Меддокса, розгорається скандал. Колишній друг Джолі з Камбоджі розповів ЗМІ про те, що не впевнений, що на момент усиновлення в 2002 році хлопчик був круглим сиротою. За його словами, він підписав документи від імені батька дитини, щоб прискорити рішення суду, однак на ділі не був біологічним батьком Меддокса.