В Сети появился первый кадр сериала "Властелин колец" с бюджетом в полмиллиарда долларов

Съемки сериала проходят в Новой Зеландии, и над проектом работают сразу три режиссера.

Кинокомпания Amazon Studios опубликовала в Twitter первый кадр из нового сериала "Властелин колец", премьера которого запланирована на платформе Amazon Prime 2 сентября 2022 года.

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Сериал, который будет состоять из восьми эпизодов, снимается по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Сюжет разворачивается во время Второй эпохи Средиземья, за тысячи лет до событий, описанных в романах "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец".

В нем зрители увидят как знакомых, так и совершенно новых персонажей. С "Игры престолов" во "Властелин колец" "перекочевали" Роберт Арамайо и Джозеф Моул. Роль юной Галадриэль исполнит Морвед Кларк. В нем также появятся Синтия Аддай и Овайн Артур. Уже известно, что одну из главных ролей играет британский актер англо-русского происхождения Максим Болдри.

Над первым сезоном работают несколько режиссеров. Первые две серии снимет Хуан Антонио Байона, столько же – Шарлотта Брендстрем, а четыре эпизода отдали Уэйну Йипу.

[ + – ] Сериал "Властелин колец" может стать самым дорогим в истории

Сериал "Властелин колец" может стать самым дорогим в истории кинопроизводства. Только первый сезон обойдется Amazon Studios в $465 миллионов. Один сезон "Игры престолов" обходился "всего" примерно в $100 миллионов.

В апреле Amazon отменила выпуск видеоигры по вселенной "Властелин колец", разработанной Amazon Game Studios и китайской компанией Leyou Technologies Holdings. По словам источника, сторонам не удалось "создать необходимые условия" для дальнейшей работы над игрой.

Напомним, в прошлом году новозеландское агентство объявило поиск актеров для массовки в съемках сериала "Властелин колец". Главным критерием отбора была нестандартная внешность. Больше шансов попасть в проект было у людей с ожогами лица, "длинными и худыми" конечностями, шрамами от акне, большими скулами, недостающими костями и прочими недостатками.