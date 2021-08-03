У мережі з'явився перший кадр серіалу "Володар перснів" із бюджетом у півмільярда доларів

Зйомки серіалу проходять у Новій Зеландії, і над проектом працюють відразу три режисери.

Кінокомпанія Amazon Studios опублікувала в Twitter перший кадр із нового серіалу "Володар перснів", прем'єра якого запланована на платформі Amazon Prime 2 вересня 2022 року.

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Серіал, який буде складатися з восьми епізодів, знімається за творами письменника Джона Рональда Руела Толкіна. Сюжет розгортається під час Другої епохи Середзем'я, за тисячі років до подій, описаних у романах "Гобіт, або Туди й назад" і "Володар перснів".

У ньому глядачі побачать як знайомих, так і абсолютно нових персонажів. З "Гри престолів" у "Володар кілець" "перекочували" Роберт Арамайо та Джозеф Моул. Роль юної Галадріель виконає Морвед Кларк. У ньому також з'являться Синтія Адда й Овайн Артур. Уже відомо, що одну з головних ролей грає британський актор англо-російського походження Максим Болдрі.

Над першим сезоном працюють кілька режисерів. Перші дві серії зніме Хуан Антоніо Байона, стільки ж — Шарлотта Брендстрем, а чотири епізоди віддали Вейну Їпу.

[ + – ] Серіал "Володар перснів" може стати найдорожчим в історії

Серіал "Володар перснів" може стати найдорожчим в історії кіновиробництва. Тільки перший сезон обійдеться Amazon Studios у $ 465 мільйонів. Один сезон "Гри престолів" обходився "всього" приблизно в $ 100 мільйонів.

У квітні Amazon скасувала випуск відеогри по всесвіту "Володар перснів", розробленої Amazon Game Studios і китайською компанією Leyou Technologies Holdings. За словами джерела, сторонам не вдалося "створити необхідні умови" для подальшої роботи над грою.

Нагадаємо, минулого року новозеландське агентство оголосило пошук акторів для масовки в зйомках серіалу "Володар перснів". Головним критерієм відбору була нестандартна зовнішність. Більше шансів потрапити в проект було в людей із опіками обличчя, "довгими та худими" кінцівками, шрамами від акне, великими вилицями, відсутніми кістками та іншими недоліками.