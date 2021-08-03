Наталья Водянова с мужем-миллиардером и детьми отправилась в Италию (фото, видео)

Жена Антуана Арно наслаждается семейным отдыхом в одном из красивейших мест Италии – на побережье Амальфи.

Италия в этом сезоне весьма популярна среди мировых знаменитостей в качестве места для отдыха, и 39-летняя российская супермодель Наталья Водянова не стала исключением. Вместе со всеми пятью детьми и мужем Антуаном Арно она отправилась на побережье Амальфи, откуда теперь делится впечатлениями о времяпрепровождении и публикует яркие снимки и видео.

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На одном из кадров многодетная мать позирует, сидя в черном сдельном купальнике с бокалом вина на яхте. При этом выглядит Наталья не намного старше своей 15-летней дочери Невы: такая же подтянутая и худая, как и много лет назад. На другом снимке она – рядом со своим супругом.

Водянова описывает отдых с семьей как "самый невероятный праздник". Что же касается уже полюбившихся в путешествии мест, то для модели одним из таких стала деревня Равелло, которая отличается потрясающими садами и роскошными видами.

"Настоятельно рекомендую идти пешком, а не на машине до Равелло и, конечно, по дороге вниз, так как виды заставили меня плакать. Поднятие наверх занимает примерно час, особенно с детьми, нелегко, но оно того стоит, и каждый действительно заслуживает это вкусное мороженое после этого", – написала она, добавив, что обязательно вернется сюда в конце августа на концерт Валерия Гергиева.

Судя по фото, в Италии Водянова встретилась с коллегой, моделью Мариякарлой Босконо. Девушка позировала рядом с мужем Натальи, а также на лежаке возле Невы.

[ + – ] Модель Мариякарла Босконо составила супругам Арно компанию на отдыхе Фото: Instagram/Natalia Vodianova [ + – ] Модель Мариякарла Босконо составила супругам Арно компанию на отдыхе

На фото супруга Антуана Арно показала общих с миллиардером детей – 7-летнего Максима и 5-летнего Романа. Правда, лиц мальчиков не видно, они сняты со спины рядом с отцом и старшим братом, 13-летним Виктором, сыном Водяновой от английского аристократа Джастина Портмана.

[ + – ] Антуан и Наталья не показывают лица младших сыновей Фото: Instagram/Natalia Vodianova

Отметим, что первенец Натальи, 19-летний Лукас, осенью отправляется в США, где стал студентом престижного частного Брауновского университета.

Напомним, в прошлом году Наталья Водянова после девяти лет отношений наконец вышла замуж за наследника бизнес-империи LVMH Group, миллиардера Антуана Арно.