Наталія Водянова з чоловіком-мільярдером і дітьми вирушила в Італію (фото, відео)

Дружина Антуана Арно насолоджується сімейним відпочинком в одному з найкрасивіших місць Італії — на узбережжі Амальфі.

Італія в цьому сезоні дуже популярна серед світових знаменитостей як місце для відпочинку, і 39-річна російська супермодель Наталія Водянова не стала винятком. Разом з усіма п'ятьма дітьми і чоловіком Антуаном Арно вона вирушила на узбережжя Амальфі, звідки тепер ділиться враженнями про проведення часу та публікує яскраві знімки і відео.

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На одному з кадрів багатодітна мати позує, сидячи в чорному суцільному купальнику з келихом вина на яхті. При цьому виглядає Наталя не набагато старше за свою 15-річну дочку Неву: така ж підтягнута і худа, як і багато років тому. На іншому знімку вона — поруч зі своїм чоловіком.

Водянова описує відпочинок із сім'єю як "найнеймовірніше свято". Що ж стосується місць, які вже полюбилися в подорожі, то для моделі одним із таких стало село Равелло, яка відрізняється приголомшливими садами і розкішними видами.

"Наполегливо рекомендую йти пішки, а не на машині до Равелло і, звичайно, по дорозі вниз, оскільки види змусили мене плакати. Підняття наверх триває приблизно годину, особливо з дітьми, нелегко, але воно того варте, і кожен справді заслуговує це смачне морозиво після цього", — написала вона, додавши, що обов'язково повернеться сюди наприкінці серпня на концерт Валерія Гергієва.

Судячи з фото, в Італії Водянова зустрілася з колегою, моделлю Маріякарлою Босконо. Дівчина позувала поруч із чоловіком Наталії, а також на лежаку біля Неви.

[ + – ] Модель Маріякарла Босконо склала подружжю Арно компанію на відпочинку Фото: Instagram/Natalia Vodianova [ + – ] Модель Маріякарла Босконо склала подружжю Арно компанію на відпочинку

На фото жінка Антуана Арно показала спільних із мільярдером дітей — 7-річного Максима та 5-річного Романа. Щоправда, облич хлопчиків не видно, вони зняті зі спини поруч із батьком і старшим братом, 13-річним Віктором, сином Водянової від англійського аристократа Джастіна Портмана.

[ + – ] Антуан і Наталя не показують обличчя молодших синів Фото: Instagram/Natalia Vodianova

Зазначимо, що первісток Наталії, 19-річний Лукас, восени вирушає в США, де став студентом престижного приватного Браунівського університету.

Нагадаємо, в минулому році Наталія Водянова після дев'яти років стосунків нарешті вийшла заміж за спадкоємця бізнес-імперії LVMH Group, мільярдера Антуана Арно.