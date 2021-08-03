Louis Vuitton представил новую мужскую коллекцию, созданную с помощью 3D-принтера

Изюминкой коллекции стал шахматный рисунок и традиционный для последних работ Вирджила Абло принт тай-дай.

Дизайнер мужской одежды бренда Louis Vuitton представил новую осеннюю коллекцию, на которую его вдохновили открытки 1914 года, нарисованные вручную основателем компании Гастоном-Луи Виттоном, сообщает Нighsnobiety.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На них был изображен букет цветов, фоном для которого служила шахматная клетка в стиле экспрессионизма. Именно она и стала главной фишкой коллекции, поскольку появляется на сумках, обуви и собственно вещах.

Ключевыми преимуществами коллекции являются множество ярких предметов одежды с принтом тай-дай. Аксессуары, которыми декорированы кожаные куртки, худи и брюки, были напечатаны на 3D-принтере. Их украшает надпись Marque L. Vuitton déposée.

Узор тай-дай, которые Вирджил Абло впервые применил в коллекции весна-лето 2020, дизайнер продолжил в коллекции 2021, а теперь перенес их и на следующий сезон, утвердив таким образом новый модный код дома Louis Vuitton.

Фото: Louis Vuitton

Осенью 2021 года радужные оттенки снова обретут новую жизнь в виде Monogram Sunset, оптимистичного цветового микса, который повторяет солнечное, веселое настроение на вещах классического кроя.

В новых образах кампании есть множество вариантов адаптации, подчеркивающих изысканные реплики, которые лежат в основе большей части работы Абло. Элегантные двухсторонние шерстяные верхние пальто и стеганые блейзеры сочетаются с кожаными куртками. Никуда не делась и узнаваемая монограмма бренда.

Толстые керамические булавки протыкают свитера, отражая массивные цепочки, подчеркивающие форму двухцветных украшений, и свисают с глянцевых мягких сундуков и дорожных сумок.

Объемные тканые шляпы и шарфы создают атмосферу уюта, в то время как в новых выпусках LV Trainer монохромные оттенки и разноцветные кружева сочетаются с другими модными нарядами.

Напомним, недавно Вирджил Абло представил яркую коллекцию детской одежды от собственного бренда Off-White.