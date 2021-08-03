Louis Vuitton представив нову чоловічу колекцію, створену за допомогою 3D-принтера

Родзинкою колекції став шаховий малюнок і традиційний для останніх робіт Вірджіла Абло принт тай-дай.

Дизайнер чоловічого одягу бренду Louis Vuitton представив нову осінню колекцію, на яку його надихнули листівки 1914 року, намальовані вручну засновником компанії Гастоном-Луї Віттоном, повідомляє Нighsnobiety.

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На них був зображений букет квітів, фоном для якого слугувала шахова клітинка в стилі експресіонізму. Саме вона і стала головною фішкою колекції, оскільки з'являється на сумках, взутті та власне речах.

Ключовими перевагами колекції є безліч яскравих предметів одягу з принтом тай-дай. Аксесуари, якими декоровані шкіряні куртки, худі та штани, були надруковані на 3D-принтері. Їх прикрашає напис Marque L. Vuitton déposée.

Візерунок тай-дай, які Вірджіл Абло вперше застосував у колекції весна-літо 2020 року, дизайнер продовжив у колекції 2021, а тепер переніс їх і на наступний сезон, затвердивши так новий модний код будинку Louis Vuitton.

Фото: Louis Vuitton

Восени 2021 року райдужні відтінки знову знайдуть нове життя у вигляді Monogram Sunset, оптимістичного колірного міксу, який повторює сонячний, веселий настрій на речах класичного крою.

У нових образах кампанії є безліч варіантів адаптації, що підкреслюють вишукані репліки, які лежать в основі більшої частини роботи Абло. Елегантні двосторонні вовняні верхні пальто та стьобані блейзери поєднуються зі шкіряними куртками. Нікуди не поділася і впізнавана монограма бренду.

Товсті керамічні шпильки протикають светри, відображаючи масивні ланцюжки, що підкреслюють форму двоколірних прикрас, і звисають з глянцевих м'яких скринь і дорожніх сумок.

Об'ємні ткані капелюхи і шарфи створюють атмосферу затишку, в той час як у нових випусках LV Trainer монохромні відтінки та різнокольорові мережива поєднуються з іншими модними нарядами.

Нагадаємо, нещодавно Вірджіл Абло представив яскраву колекцію дитячого одягу від власного бренду Off-White.