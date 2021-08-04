"Я не могу дождаться!": муж Николь Кидман обратился к поклонникам (видео)

Музыкант записал видеообращение из дома знаменитостей в Австралии.

53-летний австралийский кантри-певец и муж оскароносной Николь Кидман Кейт Урбан порадовал поклонников, которые с нетерпением ждали его концертов, отмененных или перенесенных из-за пандемии коронавируса. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал видеосообщение, записанное в доме пары в Новом Южном Уэльсе.

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"Всем привет, здесь Кейт Урбан. Сообщаю вам, что я собираюсь выступить в рамках ACM Party For A Cause. Это будет в Нэшвилле в Ascend Ampitheater 24 августа, и это принесет пользу ACM Lifting Lives. Берите билеты, я не могу дождаться, чтобы сыграть вживую, и тогда я увижу вас", – говорит он.

Как известно, у Кита и Николь, которые прославились не только на родине в Австралии, но и в США, есть семейный дом в Нэшвилле, где они жили большую часть времени до пандемии.

В течение первых нескольких месяцев карантина в марте прошлого года Кейт регулярно давал концерты из своего гаража, которые транслировались в социальных сетях для его поклонников по всему миру.

Николь была единственной, кто присутствовал на них, и выразила свою поддержку, танцуя под мелодии своего мужа.

В июне 2020 года семья переехала из США обратно в Австралию, где у Кидман начинались съемки в сериале "Девять идеальных незнакомцев".

С тех пор они с удовольствием проводят время там. Мама и сестра Николь живут поблизости и помогают звездной паре с уходом за детьми.

"Моя сестра остается ночевать, а мама помогает. У меня нет этой помощи в Нэшвилле, так что это было невероятно. Мы никогда не оставляем детей, один из нас всегда рядом. Когда Кейт уехал в Нэшвилл, и мне пришлось работать допоздна, я позвонил Антонии и попросил ее переехать к девочкам, и она так и сделала, прихватив своих детей", – как-то призналась Николь.

Напомним, события сериала, о котором упоминаются выше, происходят на закрытом курорте в Австралии. Николь сыграла роль таинственной Маши – психолога и владелицы курорта, которая весьма своеобразно "помогает" людям. В Сети уже появился трейлер сериала.