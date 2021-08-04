"Я не можу дочекатися!": Чоловік Ніколь Кідман звернувся до шанувальників (відео)

Музикант записав відеозвернення з дому знаменитостей в Австралії.

53-річний австралійський кантрі-співак і чоловік оскароносної Ніколь Кідман Кейт Урбан порадував шанувальників, які з нетерпінням чекали його концертів, скасованих або перенесених через пандемію коронавірусу. На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував відеоповідомлення, записане в будинку пари в Новому Південному Уельсі.

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"Усім привіт, тут Кейт Урбан. Повідомляю вам, що я збираюся виступити в рамках ACM Party For A Cause. Це буде в Нашвіллі в Ascend Ampitheater 24 серпня, і це принесе користь ACM Lifting Lives. Беріть квитки, я не можу дочекатися, щоб зіграти наживо, і тоді я побачу вас", — говорить він.

Як відомо, у Кейта і Ніколь, які прославилися не тільки на батьківщині в Австралії, але і в США, є сімейний будинок у Нашвіллі, де вони жили більшу частину часу до пандемії.

Протягом перших декількох місяців карантину в березні минулого року Кейт регулярно давав концерти зі свого гаража, які транслювалися в соціальних мережах для його шанувальників по всьому світу.

Ніколь була єдиною, хто був присутній на них, і висловила свою підтримку, танцюючи під мелодії свого чоловіка.

У червні 2020 року сім'я переїхала із США назад в Австралію, де в Кідман починалися зйомки в серіалі "Дев'ять ідеальних незнайомців".

З тих пір вони із задоволенням проводять час там. Мама і сестра Ніколь живуть поблизу і допомагають зірковій парі з доглядом за дітьми.

"Моя сестра залишається ночувати, а мама допомагає. У мене немає цієї допомоги в Нашвіллі, тому це було неймовірно. Ми ніколи не залишаємо дітей, один з нас завжди поруч. Коли Кейт поїхав у Нашвілл і мені довелося працювати допізна, я зателефонувала Антонії і попросила її переїхати до дівчаток, і вона так і зробила, прихопивши своїх дітей", — якось зізналася Ніколь.

Нагадаємо, події серіалу, про який згадується вище, відбуваються на закритому курорті в Австралії. Ніколь зіграла роль таємничої Маші — психолога і власниці курорту, яка вельми своєрідно "допомагає" людям. У мережі вже з'явився трейлер серіалу.