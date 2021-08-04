Очищение и стимуляция иммунитета: 5 лучших детокс-соков этого лета

Тренд последних лет: курс детокса, благодаря свежевыжатым сокам. Ведь именно так многие селебрити начинают свой день

Говорят, что Меган Маркл начинает свой день с фруктового смузи, а среди знаменитостей, которые являются сторонниками очищения организма соками, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Кейт Хадсон. Об этом пишет Hello Magazine.

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Селебрити отмечают, что стакан смеси свежевыжатых соков с утра помогают им буквально "перезапустить" свой организм. Так это, или нет, но сок, выжатый собственноручно, без сахара и вредных консервантов, точно улучшает состояние кожи, способствует здоровому сну и стимулирует иммунитет.

Но диетологи отмечают, перед тем, как стать любителем соковой диеты, лучше проконсультироваться с врачом.

Преимущества очищения соком

Очищение соком обычно проводится для того, чтобы вывести из организма сахар и алкоголь, и дать вашему кишечнику отдохнуть, чтобы он работал лучше. Это также способ наполнить ваше тело антиоксидантами, витаминами и минералами из наборов фруктов и овощей. Ведь часто люди забывают о том, насколько важны фрукты и овощи.

Сколько дней стоит проводить детокс соками?

Обычно детокс продолжается от одного до семи дней, однако новичкам стоит начать с малого: одного-двух дней должно быть достаточно.

Что нужно есть после очищения от сока?

Как возвращаться к обычному режиму питания после детокса. Многие отмечают, что если вначале детокса они думали, что после немедленно закажут себе пиццу в награду, то после детокса понимали, что подобной пищи уже не хочется. Но, в любом случае лучше начать с легкого: тушеных овощах, орехах и фруктах.

Также рекомендуется заменить утреннюю чашку кофе стаканом теплой воды с лимоном и отказаться от сахара. Фокус собрал пять самых популярных рецептов соков и смузи для детокса

Зеленый сок

[ + – ] Фото: Instagram veenus_09_22

ингредиенты:

2 зеленых яблока, разрезанных пополам

3 стебля сельдерея без листьев

1 огурец

8 листьев кейла (кудрявой капусты)

1/2 лимона без кожуры

1 кусок свежего имбиря

Веточка мяты по желанию

Способ приготовления:

Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. Поместите все ингредиенты в соковыжималку и выжмите сок

По слухам именно его предпочитают селебрити с утра. Этот очищающий сок подслащивают с помощью яблок. Вы можете отрегулировать сладость сока, добавив больше или меньше яблок.

Самый простой детокс-сок

ингредиенты:

2 средних яблока

3 средних моркови

4 стебля сельдерея

Способ приготовления:

Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. Поместите все ингредиенты в соковыжималку и выжмите сок

Зеленый детокс-сок с ананасом

ингредиенты:

1 огурец

1 стакан ананаса

1 лимон

1 стакан винограда без косточек

1/2 стакана петрушки

1 яблоко

1 веточка мяты по желанию

Способ приготовления:

Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. Поместите все ингредиенты в соковыжималку и выжмите сок

Красный сок

[ + – ] Фото: Instagram veenus_09_22

ингредиенты:

2 лимона

2 моркови

2 яблока

2 свеклы

Способ приготовления:

Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. С помощью соковыжималки, выжмите сначала сок только из свеклы. Дайте ему постоять 30 минут, не накрывая. Затем поместите все оставшиеся ингредиенты в соковыжималку. Выжмите сок и смешайте со свекольным.

Лимонад с зеленым шпинатом

ингредиенты:

1 чашка шпината

2 стебля сельдерея

4 листа капусты

1 кусок имбиря

2 яблока

1 лимон

Способ приготовления:

Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. Поместите все ингредиенты в соковыжималку и выжмите сок.

Этот детокс-напиток дает массу энергии и очень полезен. Можно добавить немного меда или еще одно яблоко, если хотите, чтобы он был более сладким.