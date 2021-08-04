Очищение и стимуляция иммунитета: 5 лучших детокс-соков этого лета
Тренд последних лет: курс детокса, благодаря свежевыжатым сокам. Ведь именно так многие селебрити начинают свой день
Говорят, что Меган Маркл начинает свой день с фруктового смузи, а среди знаменитостей, которые являются сторонниками очищения организма соками, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Кейт Хадсон. Об этом пишет Hello Magazine.
Селебрити отмечают, что стакан смеси свежевыжатых соков с утра помогают им буквально "перезапустить" свой организм. Так это, или нет, но сок, выжатый собственноручно, без сахара и вредных консервантов, точно улучшает состояние кожи, способствует здоровому сну и стимулирует иммунитет.
Но диетологи отмечают, перед тем, как стать любителем соковой диеты, лучше проконсультироваться с врачом.
Преимущества очищения соком
Очищение соком обычно проводится для того, чтобы вывести из организма сахар и алкоголь, и дать вашему кишечнику отдохнуть, чтобы он работал лучше. Это также способ наполнить ваше тело антиоксидантами, витаминами и минералами из наборов фруктов и овощей. Ведь часто люди забывают о том, насколько важны фрукты и овощи.
Сколько дней стоит проводить детокс соками?
Обычно детокс продолжается от одного до семи дней, однако новичкам стоит начать с малого: одного-двух дней должно быть достаточно.
Что нужно есть после очищения от сока?
Как возвращаться к обычному режиму питания после детокса. Многие отмечают, что если вначале детокса они думали, что после немедленно закажут себе пиццу в награду, то после детокса понимали, что подобной пищи уже не хочется. Но, в любом случае лучше начать с легкого: тушеных овощах, орехах и фруктах.
Также рекомендуется заменить утреннюю чашку кофе стаканом теплой воды с лимоном и отказаться от сахара. Фокус собрал пять самых популярных рецептов соков и смузи для детокса
Зеленый сок
ингредиенты:
- 2 зеленых яблока, разрезанных пополам
- 3 стебля сельдерея без листьев
- 1 огурец
- 8 листьев кейла (кудрявой капусты)
- 1/2 лимона без кожуры
- 1 кусок свежего имбиря
- Веточка мяты по желанию
Способ приготовления:
Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. Поместите все ингредиенты в соковыжималку и выжмите сок
По слухам именно его предпочитают селебрити с утра. Этот очищающий сок подслащивают с помощью яблок. Вы можете отрегулировать сладость сока, добавив больше или меньше яблок.
Самый простой детокс-сок
ингредиенты:
- 2 средних яблока
- 3 средних моркови
- 4 стебля сельдерея
Способ приготовления:
Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. Поместите все ингредиенты в соковыжималку и выжмите сок
Зеленый детокс-сок с ананасом
ингредиенты:
- 1 огурец
- 1 стакан ананаса
- 1 лимон
- 1 стакан винограда без косточек
- 1/2 стакана петрушки
- 1 яблоко
- 1 веточка мяты по желанию
Способ приготовления:
Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. Поместите все ингредиенты в соковыжималку и выжмите сок
Красный сок
ингредиенты:
- 2 лимона
- 2 моркови
- 2 яблока
- 2 свеклы
Способ приготовления:
Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. С помощью соковыжималки, выжмите сначала сок только из свеклы. Дайте ему постоять 30 минут, не накрывая. Затем поместите все оставшиеся ингредиенты в соковыжималку. Выжмите сок и смешайте со свекольным.
Лимонад с зеленым шпинатом
ингредиенты:
- 1 чашка шпината
- 2 стебля сельдерея
- 4 листа капусты
- 1 кусок имбиря
- 2 яблока
- 1 лимон
Способ приготовления:
Хорошо промойте все ингредиенты. Нарежьте фрукты и овощи и удалите кожуру. Поместите все ингредиенты в соковыжималку и выжмите сок.
Этот детокс-напиток дает массу энергии и очень полезен. Можно добавить немного меда или еще одно яблоко, если хотите, чтобы он был более сладким.