Очищення і стимуляція імунітету: 5 кращих детокс-соків цього літа

Тренд останніх років: курс детоксу, завдяки свіжовичавленим сокам. Адже саме так більшість селебріті починають свій день.

Кажуть, що Меган Маркл починає свій день з фруктового смузі, а серед знаменитостей, які є прихильниками очищення організму соками, Гвінет Пелтроу, Сальма Хаєк і Кейт Гадсон. Про це пише Hello Magazine.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Селебріті зазначають, що стакан суміші свіжих соків зранку допомагають їм буквально "перезапустити" свій організм. Так це, чи ні, але сік, вичавлений власноруч, без цукру і шкідливих консервантів, точно покращує стан шкіри, сприяє здоровому сну та стимулює імунітет.

Але дієтологи зазначають, перед тим, як стати аматором сокової дієти, краще проконсультуватися з лікарем.

Переваги очищення соком

Очищення соком зазвичай проводиться для того, щоб вивести з організму цукор та алкоголь, і дати вашому кишечнику відпочити, щоб він працював краще. Це також спосіб наповнити ваше тіло антиоксидантами, вітамінами і мінералами з наборів фруктів та овочів. Адже часто люди забувають про те, наскільки важливі фрукти й овочі.

Скільки днів варто проводити детокс соками?

Зазвичай детокс триває від одного до семи днів, проте новачкам варто почати з малого: одного-двох днів має бути достатньо.

Що потрібно їсти після очищення від соку?

Як повертатися до звичайного режиму харчування після детоксу. Багато хто зазначає, що якщо на початку детоксу вони думали, що після негайно замовлять собі піцу в нагороду, то після детоксу розуміли, що подібної їжі вже не хочеться. Але, в будь-якому випадку краще почати з легкого: тушкованих овочів, горіхів і фруктів.

Також рекомендується замінити ранкову чашку кави склянкою теплої води з лимоном і відмовитися від цукру. Фокус зібрав п'ять найпопулярніших рецептів соків і смузі для детоксу.

Зелений сік

[ + – ] Фото: Instagram veenus_09_22

Інгредієнти:

2 зелені яблука, розрізані навпіл;

3 стебла селери без листя;

1 огірок;

8 листків Кейла (кучерявої капусти);

1/2 лимона без шкірки;

1 шматок свіжого імбиру;

гілочка м'яти за бажанням.

Спосіб приготування:

Добре промийте всі інгредієнти. Наріжте фрукти й овочі та видаліть шкірку. Помістіть всі інгредієнти у соковижималку і вичавіть сік

З чуток саме його вважають за краще селебріті зранку. Цей очищувальний сік підсолоджують за допомогою яблук. Ви можете відрегулювати солодкість соку, додавши більше або менше яблук.

Найпростіший детокс-сік

Інгредієнти:

2 середні яблука;

3 середні морквини;

4 стебла селери.

Спосіб приготування:

Добре промийте всі інгредієнти. Наріжте фрукти й овочі та видаліть шкірку. Помістіть всі інгредієнти в соковижималку і вичавіть сік.

Зелений детокс-сік з ананасом

Інгредієнти:

1 огірок;

1 склянка ананаса;

1 лимон;

1 склянка винограду без кісточок;

1/2 склянки петрушки;

1 яблуко;

1 гілочка м'яти за бажанням.

Спосіб приготування:

Добре промийте всі інгредієнти. Наріжте фрукти й овочі та видаліть шкірку. Помістіть всі інгредієнти в соковижималку і вичавіть сік

Червоний сік

[ + – ] Фото: Instagram veenus_09_22

Інгредієнти:

2 лимона;

2 морквини;

2 яблука;

2 буряки.

Спосіб приготування:

Добре промийте всі інгредієнти. Наріжте фрукти й овочі та видаліть шкірку. За допомогою соковижималки, вичавіть спочатку сік тільки з буряка. Дайте йому постояти 30 хвилин, не накриваючи. Потім помістіть всі інгредієнти в соковижималку. Вичавіть сік і змішайте з буряковим.

Лимонад із зеленим шпинатом

Інгредієнти:

1 чашка шпинату;

2 стебла селери;

4 листочки капусти;

1 шматок імбиру;

2 яблука;

1 лимон.

Спосіб приготування:

Добре промийте всі інгредієнти. Наріжте фрукти й овочі та видаліть шкірку. Помістіть всі інгредієнти в соковижималку і вичавіть сік.

Цей детокс-напій дає масу енергії і дуже корисний. Можна додати трохи меду або ще одне яблуко, якщо хочете, щоб він був більш солодким.