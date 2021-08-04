Светский выход вместе: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс посетили премьеру фильма "Главный герой"

Актеры не слишком любят светские рауты и с началом пандемии и вовсе перестали появляться на людях

Звездная пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вместе посетили премьеру фильма "Главный герой" в Нью-Йорке. Об этом пишет People.

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Фотографы были счастливы, когда Блейк и Райан появились на красной дорожке вместе. Они редко выходят в свет, не афишируют личную жизнь и с началом пандемии коронавируса целиком посвятили себя детям.

Рейнольдс несколько раз появлялся в эфире онлайн-шоу, где рассказывал, как проводит время на карантине с тремя дочерями.

"Мы много занимаемся домашним обучением. Нам повезло, что у нас есть маленький сад, поэтому мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью", — признался актер.

Но выход в свет Райана и Блейк получился весьма эффектным, так что можно сказать, что затворничество пошло им на пользу.

На красной дорожке звезда сериала "Сплетница" появилась в блестящем платье Prabal Gurung и туфлях Christian Louboutin.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на премьере фильма "Главный герой" Фото: Getty Images

Напомним, в фильме "Главный герой" речь идет о Гае, кассире банка, роль которого исполняет Рейнольдс. Он знакомится с Милли (Джоди Комер) и понимает, что его жизнь – это компьютеная игра, а он в ней неигровой персонаж, или NPC.

В прокат фильм выходит 11 августа 2021 года.