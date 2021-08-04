Світський вихід разом: Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс відвідали прем'єру фільму "Головний герой"

Актори не надто люблять світські раути і з початком пандемії й зовсім перестали з'являтися на людях

Зіркова пара Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс разом відвідали прем'єру фільму "Головний герой" у Нью-Йорку. Про це пише People.

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Фотографи були щасливі, коли Блейк та Раян з'явилися на червоній доріжці разом. Вони рідко виходять у світ, не афішують особисте життя і з початком пандемії коронавірусу цілком присвятили себе дітям.

Рейнольдс кілька разів з'являвся в ефірі онлайн-шоу, де розповідав, як проводить час на карантині з трьома дочками.

"Ми багато займаємося домашнім навчанням. Нам пощастило, що у нас є маленький сад, тому ми трохи вчимося садівництву. Але в основному я п'ю", — зізнався актор.

Але поява Раяна та Блейк вийшов дуже ефектним, так що можна сказати, що самітництво пішло їм на користь.

На червоній доріжці зірка серіалу "Пліткарка" з'явилася в блискучій сукні Prabal Gurung і туфлях Christian Louboutin.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс на прем'єрі фільму "Головний герой" Фото: Getty Images

Нагадаємо, у фільмі "Головний герой" мова йде про Гая, касира банку, роль якого виконує Рейнольдс. Він знайомиться з Міллі (Джоді Комер) і розуміє, що його життя — це комп'ютерна гра, а він в ній неігровий персонаж, або NPC.

У прокат фільм виходить 11 серпня 2021 року.