Разрыв шаблона: Блейк Лайвли спрятала кроссовки под дизайнерским платьем (фото)

Первый после рождения третьего ребенка выход в свет Блейк Лайвли получился эффектным.

33-летняя голливудская актриса Блейк Лайвли, посетившая недавно в Нью-Йорке премьеру фильма "Главный герой" с ее мужем и по совместительству исполнителем ключевой роли Райаном Рейнольдсом, оказалась в центре внимания модных обозревателей, пишет HELLO!

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И причиной стало не только ее эффектное появление на красной дорожке в платье из последней коллекции Prabal Gurung, подчеркивающем подтянутую фигуру знаменитости после рождения третьего ребенка.

[ + – ] Платье Prabal Gurung, которое Блейк Лаввли выбрала для выхода в свет Фото: Prabal Gurung

Еще до выхода на публику, стоя на подземной парковке, Блейк продемонстрировала подписчикам в Instagram, что под роскошный дизайнерский наряд она обула пару высоких кроссовок Converse. Актриса подняла подол платья, чтобы показать, в чем приехала на премьеру, заодно продемонстрировав стройные ноги.

[ + – ] Под платьем у актрисы были кроссовки Фото: Скриншот

Однако уже на красной дорожке многодетная мать была в туфлях, которые более соответствовали платью, выбрав пару от Christian Louboutin.

Кроме того, знаменитость в деталях показала другие элементы своего образа. Так, в сториз она продемонстрировала свои ногти, разрисованные цветами, кольца с бриллиантами и клатч в форме звезды, инкрустированный драгоценными камнями.

[ + – ] Детали образа

На другом снимке звезда похвасталась своим заплетенным в косичку хвостом, украшенный бусами в виде цепочек Lorraine Schwartz.

"Алмазный пони. Это тоже мой сценический псевдоним", – подписала актриса свое зеркальное селфи.

Райан Рейнольдс для выхода в свет выбрал бежевый костюм от Brunello Cucinnili, черно-белую клетчатую ​​рубашку на пуговицах и ботинки.

Напомним, фильм "Главный герой" выходит в прокат 11 августа.