Розрив шаблону: Блейк Лайвлі сховала кросівки під дизайнерським одягом (фото)

Перша після народження третьої дитини поява Блейк Лайвлі вийшла ефектною.

33-річна голлівудська актриса Блейк Лайвлі, яка відвідала недавно в Нью-Йорку прем'єру фільму "Головний герой" з її чоловіком і за сумісництвом виконавцем головної ролі Раяном Рейнольдсом, виявилася в центрі уваги модних оглядачів, пише HELLO!

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

І причиною стала не тільки її ефектна поява на червоній доріжці в сукні з останньої колекції Prabal Gurung, що підкреслює підтягнуту фігуру знаменитості після народження третьої дитини.

[ + – ] Сукня Prabal Gurung, яку Блейк Лаввлі вибрала для виходу в світ Фото: Prabal Gurung

Ще до виходу на публіку, стоячи на підземній парковці, Блейк продемонструвала підписникам в Instagram, що під розкішний дизайнерський наряд вона взула пару високих кросівок Converse. Актриса підняла поділ сукні, щоб показати, у чому приїхала на прем'єру, заодно продемонструвавши стрункі ноги.

[ + – ] Під платтям у актриси були кросівки Фото: Скриншот

Однак уже на червоній доріжці багатодітна мати була в туфлях, які більш відповідали сукні, вибравши пару від Christian Louboutin.

Крім того, знаменитість у деталях показала інші елементи свого образу. У сторіз вона продемонструвала свої нігті, розмальовані квітами, кільця з діамантами та клатч у формі зірки, інкрустований дорогоцінним камінням.

[ + – ] деталі образу

На іншому знімку зірка похвалилася своїм заплетеним у кіску хвостом, прикрашеним намистом у вигляді ланцюжків Lorraine Schwartz.

"Алмазний поні. Це теж мій сценічний псевдонім", — підписала актриса своє дзеркальне селфі.

Раян Рейнольдс для виходу в світ вибрав бежевий костюм від Brunello Cucinnili, чорно-білу картату сорочку на ґудзиках і черевики.

Нагадаємо, фільм "Головний герой" виходить у прокат 11 серпня.