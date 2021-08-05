"Устрою бойню": во Франции поймали сталкера, который хотел убить актрису Джоди Комер

Мужчина грозился приехать к звезде "Убивая Еву" и вырезать всю ее семью

Во французском городе Рубе поймали сталкера, который угрожал убить известную актрису Джоди Комер. Об этом пишет Mirror.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Звезда сериала "Убивая Еву" и фильма "Последняя дуэль" несколько последних месяцев получала угрозы от неизвестного "поклонника". Сначала он писал ей комментарии в соцсетях, но тогда Джоди не обращала на него внимания, ведь пишут ей много и часто.

Однако вскоре "поклонник" узнал адрес ее электронной почты и начал писать по десятку посланий в день. Обидевшись на холодность своего кумира, мужчина перешел к угрозам.

Он обещал приехать в Британию, откуда Джоди родом, прийти к ней домой и устроить резню. Он угрожал, что убьет и ее и всех ее родственников: "я приеду и устрою бойню", — писал он актрисе. Причем он умудрился выяснить, где живет актриса, а также все ее контакты.

Джоди Комер обратилась в полицию и передала все письма с угрозами констеблям. Британские правоохранители выяснили, что сталкер проживает во Франции и передали все данные местной полиции.

44-летнего сталкера взяли под стражу. Сейчас он находится под залогом, пока прокуратура и судебная полиция ждут результатов его медицинского обследования. Адвокат задержанного утверждает, что причиной его поведения может быть психическое расстройство.

А Джоди Комер, опасаясь активных действий своего агрессивного поклонника, удалилась из всех соцсетей. Сейчас она снова появилась в Instagram, однако ограничила количество комментариев под постами.

Напомним, ранее режиссер Стивен Спилберг заявил в полицию на женщину, которая угрожала его убить. Некая Сара Чар преследовала режиссера и забрасывала его письмами. В итоге ее арестовали и через суд запретили приближаться к Стивену и его семье.