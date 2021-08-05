"Влаштую бійню": у Франції зловили сталкера, який мало не вбив актрису Джоді Комер

Чоловік погрожував приїхати до зірки "Вбиваючи Єву" та вирізати всю її сім'ю

У французькому місті Рубе зловили сталкера, який погрожував убити відому актрису Джоді Комер. Про це пише Mirror.

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Зірка серіалу "Вбиваючи Єву" та фільму "Остання дуель" кілька останніх місяців отримувала погрози від невідомого "шанувальника". Спочатку він писав їй коментарі в соцмережах, але тоді Джоді не звертала на нього уваги, адже пишуть їй багато та часто.

Однак незабаром "шанувальник" дізнався адресу її електронної пошти та почав писати по десятку послань на день. Образившись на холодність свого кумира, чоловік перейшов до погроз.

Він обіцяв приїхати до Британії, звідки Джоді родом, прийти до неї додому та влаштувати різанину. Він погрожував, що вб'є і її, і всіх її родичів: "Я приїду та влаштую бійню", — писав він актрисі. Причому він примудрився з'ясувати, де живе актриса, а також всі її контакти.

Джоді Комер звернулася в поліцію та передала всі листи з погрозами констеблю. Британські правоохоронці з'ясували, що сталкер проживає у Франції та передали всі дані місцевій поліції.

44-річного сталкера взяли під варту. Зараз він перебуває під заставою, поки прокуратура та судова поліція чекають результатів його медичного обстеження. Адвокат затриманого стверджує, що причиною його поведінки може бути психічний розлад.

А Джоді Комер, побоюючись активних дій свого агресивного шанувальника, пішла з усіх соцмереж. Зараз вона знову з'явилася в Instagram, проте обмежила кількість коментарів під постами.

Нагадаємо, раніше режисер Стівен Спілберг заявив у поліцію на жінку, яка погрожувала його убити. Якась Сара Чар переслідувала режисера та закидала його листами. У результаті її заарештували та через суд заборонили наближатися до Стівена та його сім'ї.