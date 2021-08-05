"Очень опечален": Билл Гейтс впервые прокомментировал развод с женой

Гейтс признал, что было "большой ошибкой" проводить время со скандальным Джеффри Эпштейном

Билл Гейтс впервые прокомментировал свой развод с женой, Мелиндой Гейтс. Причиной тому стало общение с Джеффри Эпштейном, которого позже обвинили в педофилии и который покончил с собой в тюрьме. О своем разводе Гейтс рассказал в интервью известному телеведущему Андерсону Куперу в его шоу на CNN.

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С Эпштейном Гейтс начал общаться еще в 2011 году, а в 2013-м он начал ссориться из-за этого с Мелиндой. Она была обеспокоена репутацией Эпштейна и, как оказалось, не зря.

Адвокатов по разводам она наняла еще в 2019 году, после того, как встречи Гейтса и Эпштейна стали достоянием общественности, а в Сети появились их совместные снимки.

Сообщается, что Гейтс много раз посещал дом Эпштейна и даже жаловался ему на свой "токсичный брак", а тот давал ему советы по разводу.

[ + – ] Мелинда Гейтс c детьми

В интервью Билл признал, что "было огромной ошибкой" проводить время с Эпштейном и отметил, что друзьями они не были, просто встречались на приемах.

"Я несколько раз ужинал с ним в надежде на то, что он поможет получить пожертвования для проектов по здравоохранению, благодаря контактам, что у него были. Когда оказалось, что он приукрашивал свои возможности, наше общение закончилось", — рассказал Гейтс и добавил, сожалеет о том, что проводил время с Эпштейном.

Представитель Гейтса сообщил изданию Insider в июне, что у Гейтса "не было абсолютно никакого делового партнерства или личной дружбы" с Эпштейном, и любые встречи с ним были связаны с благотворительностью и только.

"Слухи и предположения, сопровождающие мистера Гейтса, становятся все более абсурдными, и очень жаль, что малоинформированные люди, которые ничего о нем не знают, называются источниками", — сообщил представитель Гейтса.

Кроме этого Гейтс сообщил, что он "опечален бракоразводным процессом". "Мелинда — прекрасный человек, и то, что наше партнерство подошло к концу, является источником огромной личной печали", — добавил Билл.

[ + – ] Мелинда и Билл Гейтс c детьми

Спросили его и про недавние обвинения в ненадлежащем поведении на рабочем месте. Сотрудники Гейтса обвинили его в том, что он "офисный хулиган", который орет на подчиненных и следит за сотрудниками.

"Моя работа очень важна для меня, и мы будем исправлять ошибки", — сказал Гейтс уклончиво.

Напомним, 2 августа основатель Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой после 27 лет брака. Ни один из бывших супругов не стал просить о смене фамилии.

[ + – ] Мелинда Гейтс с детьми/Все фото: Instagram melindafrenchgates

Предполагается, что бракоразводный процесс четы Гейтсов может стать самым дорогостоящим в мире. Предыдущий "рекорд" установили основатель Amazon Джефф Безос и Маккензи Безос. Гейтс является одним из пяти богатейших бизнесменов мира, состояние его семьи оценивают в 130 миллиардов долларов.

Билл и Мелинда Гейтс подчеркнули, что расстаются после 27 лет брака и "упорной работы над отношениями". Они отметили, что за это время вырастили трех прекрасных детей и создали благотворительный фонд, работающий по всему миру. Мелинда и Билл уже пообещали продолжить совместную работу над фондом.

Напомним, во время бракоразводного процесса Билл скрылся в загородном гольф-клубе и не общался с журналистами.