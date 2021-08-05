"Дуже засмучений": Білл Гейтс уперше прокоментував розлучення з дружиною

Гейтс визнав, що було "великою помилкою" проводити час зі скандальним Джеффрі Епштайном

Білл Гейтс уперше прокоментував своє розлучення з дружиною, Меліндою Гейтс. Причиною тому стало спілкування з Джеффрі Епштайном, якого пізніше звинуватили в педофілії та який наклав на себе руки у в'язниці. Про своє розлучення Гейтс розповів в інтерв'ю відомому телеведучому Андерсону Куперу в його шоу на CNN.

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З Епштайном Гейтс почав спілкуватися ще у 2011 році, а у 2013-му він почав сваритися через це з Меліндою. Вона була стурбована репутацією Епштайна і, як виявилося, не дарма.

Адвокатів з розлучень вона найняла ще у 2019 році, після того, як зустрічі Гейтса й Епштайна стали надбанням громадськості, а в мережі з'явилися їхні спільні знімки.

Повідомляється, що Гейтс багато разів відвідував будинок Епштайна і навіть скаржився йому на свій "токсичний шлюб", а той давав йому поради щодо розлучення.

[ + – ] Мелінда Гейтс з дітьми

В інтерв'ю Білл визнав, що "було величезною помилкою" проводити час з Епштайном і зазначив, що друзями вони не були, просто зустрічалися на прийомах.

"Я кілька разів вечеряв з ним у надії на те, що він допоможе отримати пожертви для проектів з охорони здоров'я, завдяки контактам, що в нього були. Коли виявилося, що він прикрашав свої можливості, наше спілкування закінчилося", — розповів Гейтс і додав, що шкодує про те, що проводив час з Епштайном.

Представник Гейтса повідомив виданню Insider у червні, що в Гейтса "не було абсолютно ніякого ділового партнерства або особистої дружби" з Епштайном, і будь-які зустрічі з ним були пов'язані з благодійністю і тільки.

"Чутки і припущення, які супроводжують містера Гейтса, стають усе більш абсурдними, і дуже шкода, що малоінформовані люди, які нічого про нього не знають, називаються джерелами", — повідомив представник Гейтса.

Крім цього, Гейтс повідомив, що він "засмучений процесом розлучення". "Мелінда — прекрасна людина, і те, що наше партнерство підійшло до кінця, є джерелом величезної особистої печалі", — додав Білл.

[ + – ] Мелінда і Білл Гейтс з дітьми

Запитали його і про недавні звинувачення в неналежній поведінці на робочому місці. Співробітники Гейтса звинуватили його в тому, що він "офісний хуліган", який кричить на підлеглих і стежить за співробітниками.

"Моя робота дуже важлива для мене, і ми будемо виправляти помилки", — сказав Гейтс ухильно.

Нагадаємо, 2 серпня засновник Microsoft Білл Гейтс офіційно розлучився зі своєю дружиною Меліндою після 27 років шлюбу. Жоден з колишнього подружжя не став просити про зміну прізвища.

[ + – ] Мелінда Гейтс з дітьми/Усі фото: Instagram melindafrenchgates

Передбачається, що шлюборозлучний процес подружжя Гейтсів може стати найдорожчим у світі. Попередній "рекорд" встановили засновник Amazon Джефф Безос і Маккензі Безос. Гейтс є одним з п'яти найбагатших бізнесменів світу, статки його сім'ї оцінюють в 130 мільярдів доларів.

Білл і Мелінда Гейтс підкреслили, що розлучаються після 27 років шлюбу і "наполегливої роботи над відносинами". Вони зазначили, що за цей час виростили трьох прекрасних дітей і створили благодійний фонд, який працює по всьому світу. Мелінда і Білл уже пообіцяли продовжити спільну роботу над фондом.

Нагадаємо, під час шлюборозлучного процесу Білл зник у заміському гольф-клубі і не спілкувався з журналістами.