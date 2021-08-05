"Пока не начнут пахнуть": еще одна голливудская пара призналась, что не купает своих детей

Кристен и Дэкс поддержали Милу Кунис и Эштона Катчера, ранее заявивших, что отправляют сына и дочь в ванную крайне редко.

Актриса Кристен Белл и ее муж, актер и комик Дэкс Шепард, признались, что не обременяют своих детей частыми купаниями и отправляют их в душ только тогда, когда от тех "начинает плохо пахнуть". Об этом супруги рассказали в программе The View.

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Поводом к подобным откровениям послужило то, что в разговоре была затронута тема интервью Эштона Катчера и Милы Кунис в подкасте Shepard Armchair Expert, в котором те сообщили, что не купают своих сына и дочь, пока не увидят на них грязь.

Кристен, которая сыграла вместе с Кунис в комедии "Очень плохие мамочки", поведала, что раньше купала детей постоянно, и это было обязательной частью распорядка дня, однако потом все изменилось.

"Каким-то образом они просто начали ложиться спать самостоятельно, без привычного распорядка. Мы должны были начать говорить что-то вроде:" Эй, когда ты в последний раз мылся?", – вспоминают супруги, воспитывающие 2-летнюю Линкольн и 8-летнюю Дельту.

При этом Белл уточнила, что теперь для нее "красным флагом" является запах:

"Как только вы почувствуете запах, это биологический способ дать вам понять, что вам нужно помыться. Есть красный флаг. Честно говоря, это просто бактерии. Как только у вас появятся бактерии, вы должны подумать: "Иди в ванну или в душ"".

Частые купания Кристен считает лишней тратой воды.

Американские педиатры отчасти поддерживают такой подход. Например, доктор Нина Шапиро, директор педиатрического ЛОР в детской больнице Mattel UCLA и автор книги "Лучшее руководство для детей, как быть супер здоровым", сказала Yahoo Life, что родители могут купать детей, "пока они не станут особенно грязными, например, как после дня на пляже, в парке или тематическом парке".

Напомним, ранее Мила Кунис и Эштон Катчер удивили СМИ заявлением о том, что очень редко купают своих детей. Такой подход знаменитые родители считают вполне нормальным. К тому же Мила призналась, что пока росла в Украине, в доме практически никогда не было горячей воды, и душ она принимала крайне редко.