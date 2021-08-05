"Поки не почнуть пахнути": ще одна голлівудська пара зізналася, що не купає своїх дітей

Крістен і Декс підтримали Мілу Куніс і Ештона Кутчера, які раніше заявили, що відправляють сина і дочку у ванну вкрай рідко.

Актриса Крістен Белл та її чоловік, актор і комік Декс Шепард, зізналися, що не обтяжують своїх дітей частими купаннями і відправляють їх у душ тільки тоді, коли від тих "починає погано пахнути". Про це подружжя розповіло в програмі The View.

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Приводом до подібних одкровень послужило те, що в розмові була порушена тема інтерв'ю Ештона Кутчера і Міли Куніс у подкасті Shepard Armchair Expert, у якому ті повідомили, що не купають своїх сина і дочку, поки не побачать на них бруд.

Крістен, яка зіграла разом з Куніс у комедії "Дуже погані матусі", розповіла, що раніше купала дітей постійно, і це було обов'язковою частиною розпорядку дня, проте потім усе змінилося.

"Якимось чином вони просто почали лягати спати самостійно, без звичного розпорядку. Ми повинні були почати говорити щось на кшталт:" Ей, коли ти востаннє мився?", — згадують подружжя, які виховують 2-річну Лінкольн і 8-річну Дельту.

При цьому Белл уточнила, що тепер для неї "червоним прапором" є запах:

"Як тільки ви відчуєте запах, це біологічний спосіб дати вам зрозуміти, що вам потрібно помитися. Є червоний прапор. Чесно кажучи, це просто бактерії. Як тільки у вас з'являться бактерії, ви повинні подумати: "Іди у ванну або в душ"" .

Часті купання Крістен вважає зайвою витратою води.

Американські педіатри частково підтримують такий підхід. Наприклад, лікарка Ніна Шапіро, директорка педіатричного ЛОР у дитячій лікарні Mattel UCLA та авторка книги "Краще керівництво для дітей, як бути суперздоровим", сказала Yahoo Life, що батьки можуть купати дітей, "поки вони не стануть особливо брудними, наприклад, як після дня на пляжі, у парку або тематичному парку".

Нагадаємо, раніше Міла Куніс і Ештон Кутчер здивували ЗМІ заявою про те, що дуже рідко купають своїх дітей. Такий підхід знамениті батьки вважають цілком нормальним. До того ж Міла зізналася, що поки росла в Україні, вдома практично ніколи не було гарячої води, і душ вона приймала вкрай рідко.