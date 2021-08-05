Урок баланса: Леди Гага вернулась к обуви на платформе после съемок в "Доме Гуччи"

Певице ненадолго пришлось отказаться от любимых ею туфель, однако теперь каждый ее выход в люди становится сенсацией

Во время карантина, а после и во время съемок в фильме "Дом Гуччи" Леди Гага практически не появлялась на публике, перестав радовать своих поклонников своими эпатажными нарядами. Однако сейчас она находится в Нью-Йорке, и буквально каждый день демонстрирует, что не изменяет своему оригинальному стилю. Об этом пишет Daily Mail.

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В Нью-Йорк Леди Гага прибыла ради совместного двухдневного шоу с легендарным джазовым исполнителем Тони Беннеттом, лауреатом Гершвиновской премии. В 2014-м певица выпустила с Тони совместный альбом. А в 2021-м, когда Тони исполняется 95 лет, Гага выступит на его концерте-трибьюте.

[ + – ] Один из выходов Леди Гага на платформе [ + – ] Один из выходов Леди Гага на платформе

Концерт пройдет в Radio City Music Hall, а пока Гага эпатирует нью-йоркскую публику своими высокими платформами и экстравагантными нарядами. Журналисты каждый день караулят ее у отеля, чтобы сделать пару новых снимков. Надо отметить, что певица предпочитает ботфорты от бренда Pleaser.

В любви к обуви на очень высокой платформе Леди Гага признавалась с начала своей карьеры. Ее рост всего около 1,55 см. Так что она с юных лет привыкла привлекать к себе внимание высокими каблуками.

[ + – ] Один из выходов Леди Гага на платформе [ + – ] Один из выходов Леди Гага на платформе

Она часто появлялась на концертах, приемах и вечеринках в обуви, которую некоторые даже называли "травматичной".

А в 2015 году Гага выкупила все туфли Alexander McQueen на аукционе Christie's. Певица неоднократно надевала наряды от этого дизайнера, а после его смерти выкупила три пары туфель Armadillo, выставленные на торги. На туфли Гага потратила почти 300 тысяч долларов.

[ + – ] Леди Гага и ее туфли Armadillo Фото: Lady Gaga/Instagram

Туфли были частью последней коллекции Маккуина Plato's Atlantis. Одно из самых узнаваемых произведений дизайнера, они так никогда и не поступили в продажу. Существует всего 21 пара туфель Armadillo, несколько из них представлены на выставке Savage Beauty в лондонском музее Виктории и Альберта.

Напомним, ранее в Сети появилось видео того, как Гага ходит на своих очень высоких каблуках.