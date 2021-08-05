Урок баланса: Леди Гага вернулась к обуви на платформе после съемок в "Доме Гуччи"
Певице ненадолго пришлось отказаться от любимых ею туфель, однако теперь каждый ее выход в люди становится сенсацией
Во время карантина, а после и во время съемок в фильме "Дом Гуччи" Леди Гага практически не появлялась на публике, перестав радовать своих поклонников своими эпатажными нарядами. Однако сейчас она находится в Нью-Йорке, и буквально каждый день демонстрирует, что не изменяет своему оригинальному стилю. Об этом пишет Daily Mail.
В Нью-Йорк Леди Гага прибыла ради совместного двухдневного шоу с легендарным джазовым исполнителем Тони Беннеттом, лауреатом Гершвиновской премии. В 2014-м певица выпустила с Тони совместный альбом. А в 2021-м, когда Тони исполняется 95 лет, Гага выступит на его концерте-трибьюте.
Концерт пройдет в Radio City Music Hall, а пока Гага эпатирует нью-йоркскую публику своими высокими платформами и экстравагантными нарядами. Журналисты каждый день караулят ее у отеля, чтобы сделать пару новых снимков. Надо отметить, что певица предпочитает ботфорты от бренда Pleaser.
В любви к обуви на очень высокой платформе Леди Гага признавалась с начала своей карьеры. Ее рост всего около 1,55 см. Так что она с юных лет привыкла привлекать к себе внимание высокими каблуками.
Она часто появлялась на концертах, приемах и вечеринках в обуви, которую некоторые даже называли "травматичной".
А в 2015 году Гага выкупила все туфли Alexander McQueen на аукционе Christie's. Певица неоднократно надевала наряды от этого дизайнера, а после его смерти выкупила три пары туфель Armadillo, выставленные на торги. На туфли Гага потратила почти 300 тысяч долларов.
Туфли были частью последней коллекции Маккуина Plato's Atlantis. Одно из самых узнаваемых произведений дизайнера, они так никогда и не поступили в продажу. Существует всего 21 пара туфель Armadillo, несколько из них представлены на выставке Savage Beauty в лондонском музее Виктории и Альберта.
Напомним, ранее в Сети появилось видео того, как Гага ходит на своих очень высоких каблуках.