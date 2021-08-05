Урок балансу: Леді Гага повернулася до взуття на платформі після зйомок у "Будинку Гуччі"

Співачці ненадовго довелося відмовитися від улюблених нею туфель, однак тепер кожен її вихід у люди стає сенсацією.

Під час карантину, а після і під час зйомок у фільмі "Будинок Гуччі" Леді Гага практично не з'являлася на публіці, переставши радувати своїх шанувальників своїми епатажними нарядами. Однак зараз вона знаходиться в Нью-Йорку, і буквально щодня демонструє, що не змінює свого оригінального стилю. Про це пише Daily Mail.

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У Нью-Йорк Леді Гага прибула заради спільного дводенного шоу з легендарним джазовим виконавцем Тоні Беннеттом, лауреатом Гершвіновської премії. У 2014-му співачка випустила з Тоні спільний альбом. А в 2021-му, коли Тоні виповнюється 95 років, Гага виступить на його концерті-триб'юті.

[ + – ] Один із виходів Леді Гаги на платформі [ + – ] Один із виходів Леді Гаги на платформі

Концерт пройде в Radio City Music Hall, а поки Гага епатує нью-йоркську публіку своїми високими платформами й екстравагантними вбраннями. Журналісти щодня чатують її біля готелю, щоб зробити кілька нових знімків. Варто зазначити, що співачка вважає за краще ботфорти від бренду Pleaser.

У любові до взуття на дуже високій платформі Леді Гага зізнавалася на початку своєї кар'єри. Її зріст всього приблизно 1,55 см. Тож вона з юних років звикла привертати до себе увагу високими підборами.

[ + – ] Один із виходів Леді Гаги на платформі [ + – ] Один із виходів Леді Гаги на платформі

Вона часто з'являлася на концертах, прийомах і вечірках у взутті, яке деякі навіть називали "травматичним".

А в 2015 році Гага викупила всі туфлі Alexander McQueen на аукціоні Christie's. Співачка неодноразово одягала вбрання від цього дизайнера, а після його смерті викупила три пари туфель Armadillo, виставлені на торги. На туфлі Гага витратила майже 300 тисяч доларів.

[ + – ] Леді Гага і її туфлі Armadillo Фото: Lady Gaga/Instagram

Туфлі були частиною останньої колекції Макквіна Plato's Atlantis. Одне з найбільш упізнаваних творінь дизайнера, вони так ніколи і не надійшли в продаж. Існує всього 21 пара туфель Armadillo, кілька з них представлені на виставці Savage Beauty у лондонському музеї Вікторії та Альберта.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео того, як Гага ходить на своїх височезних підборах.