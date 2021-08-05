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Урок балансу: Леді Гага повернулася до взуття на платформі після зйомок у "Будинку Гуччі"

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Леді Гага, туфлі на платформі, туфлі, висока платформа
Фото: Splash News

Співачці ненадовго довелося відмовитися від улюблених нею туфель, однак тепер кожен її вихід у люди стає сенсацією.

Під час карантину, а після і під час зйомок у фільмі "Будинок Гуччі" Леді Гага практично не з'являлася на публіці, переставши радувати своїх шанувальників своїми епатажними нарядами. Однак зараз вона знаходиться в Нью-Йорку, і буквально щодня демонструє, що не змінює свого оригінального стилю. Про це пише Daily Mail.

У Нью-Йорк Леді Гага прибула заради спільного дводенного шоу з легендарним джазовим виконавцем Тоні Беннеттом, лауреатом Гершвіновської премії. У 2014-му співачка випустила з Тоні спільний альбом. А в 2021-му, коли Тоні виповнюється 95 років, Гага виступить на його концерті-триб'юті.

Леді Гага, туфлі на платформі, туфлі, висока платформа
Один із виходів Леді Гаги на платформі
Леді Гага, туфлі на платформі, туфлі, висока платформа
Один із виходів Леді Гаги на платформі

Концерт пройде в Radio City Music Hall, а поки Гага епатує нью-йоркську публіку своїми високими платформами й екстравагантними вбраннями. Журналісти щодня чатують її біля готелю, щоб зробити кілька нових знімків. Варто зазначити, що співачка вважає за краще ботфорти від бренду Pleaser.

У любові до взуття на дуже високій платформі Леді Гага зізнавалася на початку своєї кар'єри. Її зріст всього приблизно 1,55 см. Тож вона з юних років звикла привертати до себе увагу високими підборами.

Леді Гага, туфлі на платформі, туфлі, висока платформа
Один із виходів Леді Гаги на платформі
Леді Гага, туфлі на платформі, туфлі, висока платформа
Один із виходів Леді Гаги на платформі

Вона часто з'являлася на концертах, прийомах і вечірках у взутті, яке деякі навіть називали "травматичним".

А в 2015 році Гага викупила всі туфлі Alexander McQueen на аукціоні Christie's. Співачка неодноразово одягала вбрання від цього дизайнера, а після його смерті викупила три пари туфель Armadillo, виставлені на торги. На туфлі Гага витратила майже 300 тисяч доларів.

Леді Гага, туфлі Armadillo, Alexander McQueen
Леді Гага і її туфлі Armadillo
Фото: Lady Gaga/Instagram
Леді Гага, туфлі Armadillo, Alexander McQueen

Туфлі були частиною останньої колекції Макквіна Plato's Atlantis. Одне з найбільш упізнаваних творінь дизайнера, вони так ніколи і не надійшли в продаж. Існує всього 21 пара туфель Armadillo, кілька з них представлені на виставці Savage Beauty у лондонському музеї Вікторії та Альберта.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео того, як Гага ходить на своїх височезних підборах.