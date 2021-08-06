Гардероб первой леди. Каких дизайнеров предпочитает Елена Зеленская

Первая леди рассказала Фокусу, почему надела кроссовки в Версаль

В зарубежных визитах Елена Зеленская чаще всего носит одежду украинских дизайнеров молодого поколения. В частности, инаугурационный костюм для Зеленской сшил дизайнер Артем Климчук, ее наряды для визита в Японию – Иван Фролов. В Брюсселе и Риге первая леди Украины появилась в одежде SIX brand Юлии Богдан. О своих нарядах в интервью Фокусу рассказала первая леди Елена Зеленская.

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"Я выбираю одежду этих дизайнеров потому, что и сама отношусь к молодому поколению. Кроме того, когда в начале работы мне надо было искать новые образы, то на мой запрос быстрее откликнулись именно молодые дизайнеры. Мне понравилось с ними работать, и сейчас у нас складываются классные тандемы", — отметила Елена Зеленская.

В апреле 2021-го наряд первой леди во время ее визита во Францию вызвал резонанс. Пользователи соцсетей обсуждали кроссовки французского бренда Veja, которые Елена Зеленская надела для посещения Версаля. По ее словам, выбрать обувь на низком ходу рекомендовала французская сторона, также об этом Зеленская договорилась с Брижит Макрон, первой леди Франции.

"Когда меня критикуют за кроссовки, то должна ответить, что иначе нельзя, — на каблуках долго не погуляешь. Кроссовки Veja стали нашим реверансом французской стороне — и она его заметила, это было очень приятно. Veja — демократичный бренд, основанный на экологичности, он не тратит деньги на рекламу и работает с небольшими поставщиками. То есть этот бренд — об экологичности, сознательном потреблении. Считаю, что сделала правильно, выбрав его", — рассказала Зеленская.

Подробнее о гардеробе первой леди читайте в ее интервью Фокусу.