Гардероб першої леді. Яким дизайнерам надає перевагу Олена Зеленська

Перша леді розповіла Фокусу, чому вдягла кросівки у Версаль.

У зарубіжних візитах Олена Зеленська найчастіше носить одяг українських дизайнерів молодого покоління. Зокрема, інавгураційний костюм для Зеленської пошив дизайнер Артем Климчук, її вбрання для візиту в Японію — Іван Фролов. У Брюсселі та Ризі перша леді України з'явилася в одязі SIX brand Юлії Богдан. Про свої вбрання в інтерв'ю Фокусу розповіла перша леді Олена Зеленська.

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"Я вибираю одяг цих дизайнерів тому, що й сама належу до молодого покоління. Крім того, коли на початку роботи мені треба було шукати нові образи, то на мій запит швидше відгукнулися саме молоді дизайнери. Мені сподобалося з ними працювати, і зараз у нас складаються класні тандеми", — зазначила Олена Зеленська.

У квітні 2021-го наряд першої леді під час її візиту до Франції викликав резонанс. Користувачі соцмереж обговорювали кросівки французького бренду Veja, які Олена Зеленська вдягла для відвідування Версаля. За її словами, обрати взуття на низькому ходу рекомендувала французька сторона, також про це Зеленська домовилася з Бріжит Макрон, першою леді Франції.

"Коли мене критикують за кросівки, то повинна відповісти, що інакше не можна, — на підборах довго не погуляєш. Кросівки Veja стали нашим реверансом французькій стороні — і вона його помітила, це було дуже приємно. Veja — демократичний бренд, заснований на екологічності, він не витрачає гроші на рекламу і працює з невеликими постачальниками. Тобто цей бренд — про екологічність, свідоме споживання. Вважаю, що зробила правильно, вибравши його", — розповіла Зеленська.

Детальніше про гардероб першої леді читайте в її інтерв'ю Фокусу.