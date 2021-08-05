Новая американская красота: Vogue собрал на обложке 8 моделей будущего

Культовое модное издание демонстрирует всем, что границы моды расширяются, и каждый человек, независимо от гендерной идентичности, цвета кожи и истории может попасть на обложку библии моды.

Кайя Гербер, Белла Хадид, дочь Мадонны Лурдес Леон и другие модели появились на обложке сентябрьского номера американского Vogue. Таким образом журнал визуализировал будущее модной индустрии.

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"В этом выпуске восемь американских моделей, представляющих новое поколение в моде, встретились с Vogue, чтобы поразмышлять о меняющейся индустрии", – говорится в подписи к снимку обложки на странице журнала в Instagram.

Кроме вышеперечисленных моделей, на обложке появились Анок Яй, Прешес Ли, Шерри Ши, Ариэль Николсон и Юми Ну.Журнал разрушает стереотипы, давая понять, что путь в моду открыт не только моделям с эталонными 90/60/90, но и трансгендерам, темнокожим, девушкам с параметрами plus size и трансгендерным моделям.

Дизайнер Chromat Бекка МакЧарен-Тран, Рио Урибе из Gypsy Sport, дизайнер Кристофер Джон Роджерс, которые отбирали моделей для обложки, отмечают, что мода – это один из фронтов борьбы за равные права и открытость. Поэтому они и пригласили в свои ряды моделей всех рас, размеров и гендерной идентичности, тем самым заставив всю отрасль задуматься над тем, кто же может выйти на подиум или предстать перед камерами модных фотографов в дизайнерских нарядах.

"Я чувствую, что мода получила сообщение о том, что подбор моделей из разных слоев общества – это абсолютный минимум. Люди начинают понимать, что дело не в "разнообразии", а в уважении, дело в достоинстве", – говорит МакЧарен-Тран.

Анок Яй, темнокожая девушка-беженка, призналась на страницах журнала, что попала туда, где она есть сейчас, только благодаря упорному труду, хотя изначально социум не видел в ней модель из высшего эшелона. Приехав в Соединенные Штаты в 2000 году в качестве беженки, Яй и ее семья бежали от суданского геноцида. Сначала они добрались до Египта, а затем в Нью-Гэмпшир, где Анок и ее братья и сестры провели пять лет в правительственном жилье:

"Узнавая мою историю, люди говорят: о, вау, девушку-беженку обнаружили в Instagram, и теперь она ходит по Prada, теперь она на обложке этого журнала … сказка". Я попала туда, где я есть, не только из-за Instagram. Я чертовски много работала с первого дня, чтобы создать эту карьеру. Это была сказка, и это также не сказка. Эта фотография помогла мне попасть в мое агентство, это работа, которую я делаю, и выбор, который я делаю, и люди, которых я выбираю, чтобы окружить себя".

Напомним, в начале июля в Лос-Анджелесе прошли демонстрации по поводу прав трансгендеров. Причиной для возмущения стало вирусное видео, опубликованное женщиной, расстроенной тем, что человеку, который идентифицировал себя как женщину, но с мужскими гениталиями, разрешили раздеться в женской части престижного спа-центра корейского квартала города.