Нова американська краса: Vogue зібрав на обкладинці 8 моделей майбутнього

Культове модне видання демонструє всім, що кордони моди розширюються, і кожна людина, незалежно від гендерної ідентичності, кольору шкіри й історії може потрапити на обкладинку біблії моди.

Кайя Гербер, Белла Хадід, дочка Мадонни Лурдес Леон та інші моделі з'явилися на обкладинці вересневого номера американського Vogue. Так журнал візуалізував майбутнє модної індустрії.

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"У цьому випуску вісім американських моделей, які представляють нове покоління в моді, зустрілися з Vogue, щоб поміркувати про мінливу індустрію", — йдеться в підписі до знімка обкладинки на сторінці журналу в Instagram.

Крім перерахованих вище моделей, на обкладинці з'явилися Анока Яй, Прешес Лі, Шеррі Ши, Аріель Ніколсон і Юмі Ну. Журнал руйнує стереотипи, даючи зрозуміти, що шлях у моду відкритий не тільки моделям з еталонними 90/60/90, а й трансгендерам, темношкірим, дівчатам із параметрами plus size і трансгендерним моделям.

Дизайнерка Chromat Бекка МакЧарен-Тран, Ріо Урібе з Gypsy Sport, дизайнер Крістофер Джон Роджерс, які відбирали моделей для обкладинки, зазначають, що мода — це один із фронтів боротьби за рівні права і відкритість. Тому вони і запросили до своїх лав моделей всіх рас, розмірів і гендерної ідентичності, тим самим змусивши всю галузь задуматися над тим, хто ж може вийти на подіум або постати перед камерами модних фотографів у дизайнерських нарядах.

"Я відчуваю, що мода отримала повідомлення про те, що підбір моделей з різних верств суспільства — це абсолютний мінімум. Люди починають розуміти, що справа не в "різноманітності", а в повазі, справа в гідності", — говорить МакЧарен-Тран.

Анока Яй, темношкіра дівчина-біженка, зізналася на сторінках журналу, що потрапила туди, де вона є зараз, тільки завдяки наполегливій праці, хоча спочатку соціум не бачив у ній модель з вищого ешелону. Приїхавши до Сполучених Штатів у 2000 році як біженка, Яй та її сім'я тікали від суданського геноциду. Спочатку вони дісталися до Єгипту, а потім у Нью-Гемпшир, де Анока та її брати й сестри провели п'ять років в урядовому житлі:

"Дізнаючись мою історію, люди кажуть: о, вау, дівчину-біженку знайшли в Instagram, і тепер вона ходить по Prada, тепер вона на обкладинці цього журналу... казка". Я потрапила туди, де я є, не тільки через Instagram. Я страшенно багато працювала з першого дня, щоб створити цю кар'єру. Це була казка, і це також не казка. Ця фотографія допомогла мені потрапити в моє агентство, це робота, яку я роблю, і вибір, який я роблю, і люди, яких я вибираю, щоб оточити себе".

Нагадаємо, на початку липня в Лос-Анджелесі пройшли демонстрації з приводу прав трансгендерів. Причиною для обурення стало вірусне відео, опубліковане жінкою, пригніченою тим, що людині, яка ідентифікувала себе як жінку, але з чоловічими геніталіями, дозволили роздягтися в жіночій частині престижного спа-центру корейського кварталу міста.