У Лос-Анджелесі спалахнув стихійний протест через трансгендера у жіночій лазні (фото, відео)

Вірусний відеоролик спровокував в США масові зіткнення.

У суботу, 3 липня демонстрації з приводу прав трансгендерів пройшли в Лос-Анджелесі (США), чому сприяло вірусне відео, опубліковане жінкою, пригніченою тим, що людині, яка ідентифікувала себе як жінку, але з чоловічими геніталіями, дозволили роздягтися в жіночій частині престижного спа-центру у корейського кварталі міста.

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Американські ЗМІ пишуть, що приводом демонстрації послужила публікація в соцмережах відеоролика, на якому жінка-трансгендер нібито виставила напоказ інтимні частини свого тіла перед дітьми і дорослими в зоні спа-центру, доступному лише для жінок.

У короткому ролику чути голос жінки, яка агресивно скаржиться на інцидент співробітникам центру. Вона звинувачує їх у тому, що вони навмисно пускають чоловіків, які прикидаються трансгендерами, в жіночу зону.

[ + – ] Ролик, що викликав скандал

Ролик швидко набрав популярність і викликав зіткнення між консервативними американцями і активістами, які вважаються частиною руху за права трансгендерів.

[ + – ] Постраждалі в зіткненнях

На відеозаписах з місця подій видно, як протестуючі б'ються на вулицях.

[ + – ] Бійки на вулицях Лос-Анджелеса

"П'ятеро людей були поранені — троє в результаті нападу і побиття і двоє в результаті нападу із застосуванням вогнепальної зброї", — повідомив офіцер Майк Лопес з поліцейського управління Лос-Анджелеса.

[ + – ] Зіткнення в Лос-Анджелесі

Раніше повідомлялося, що під час маршу трансгендерів в Києві, який відбувся 22 травня, стався ряд бійок. Один з противників ходи намагався прорватися до колони з хрестом в руках, проте він був затриманий поліцейськими.

У листопаді минулого року аналогічній ході в центрі Києва також намагалися перешкодити. Тоді щодо винуватців склали протоколи за дрібне хуліганство.