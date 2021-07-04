У Лос-Анджелесі спалахнув стихійний протест через трансгендера у жіночій лазні (фото, відео)
Вірусний відеоролик спровокував в США масові зіткнення.
У суботу, 3 липня демонстрації з приводу прав трансгендерів пройшли в Лос-Анджелесі (США), чому сприяло вірусне відео, опубліковане жінкою, пригніченою тим, що людині, яка ідентифікувала себе як жінку, але з чоловічими геніталіями, дозволили роздягтися в жіночій частині престижного спа-центру у корейського кварталі міста.
Американські ЗМІ пишуть, що приводом демонстрації послужила публікація в соцмережах відеоролика, на якому жінка-трансгендер нібито виставила напоказ інтимні частини свого тіла перед дітьми і дорослими в зоні спа-центру, доступному лише для жінок.
У короткому ролику чути голос жінки, яка агресивно скаржиться на інцидент співробітникам центру. Вона звинувачує їх у тому, що вони навмисно пускають чоловіків, які прикидаються трансгендерами, в жіночу зону.
Ролик швидко набрав популярність і викликав зіткнення між консервативними американцями і активістами, які вважаються частиною руху за права трансгендерів.
На відеозаписах з місця подій видно, як протестуючі б'ються на вулицях.
"П'ятеро людей були поранені — троє в результаті нападу і побиття і двоє в результаті нападу із застосуванням вогнепальної зброї", — повідомив офіцер Майк Лопес з поліцейського управління Лос-Анджелеса.
Раніше повідомлялося, що під час маршу трансгендерів в Києві, який відбувся 22 травня, стався ряд бійок. Один з противників ходи намагався прорватися до колони з хрестом в руках, проте він був затриманий поліцейськими.
У листопаді минулого року аналогічній ході в центрі Києва також намагалися перешкодити. Тоді щодо винуватців склали протоколи за дрібне хуліганство.