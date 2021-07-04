В Лос-Анджелесе вспыхнул стихийный протест из-за трансгендера в женской бане (фото, видео)

Вирусный видеоролик спровоцировал в США массовые столкновения.

В субботу, 3 июля демонстрации по поводу прав трансгендеров прошли в Лос-Анджелесе (США), чему способствовало вирусное видео, опубликованное женщиной, расстроенной тем, что человеку, который идентифицировал себя как женщину, но с мужскими гениталиями, разрешили раздеться в женской части престижного спа-центра корейского квартала города.

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Американские СМИ пишут, что поводом демонстрации послужила публикация в соцсетях видеоролика, на котором женщина-трансгендер якобы выставила напоказ интимные части своего тела перед детьми и взрослыми в зоне спа-центра, доступном лишь для женщин.

В коротком ролике слышен голос женщины, которая агрессивно жалуется на инцидент сотрудникам центра. Она обвиняет их в том, что они намеренно пускают мужчин, притворяющихся трансгендерами, в женскую зону.

[ + – ] Ролик, вызвавший скандал

Ролик быстро набрал популярность и вызвал столкновения между консервативными американцами и активистами, которые считаются частью движения за права трансгендеров.

[ + – ] Пострадавшие в столкновениях

На видеозаписях с места событий видно, как протестующие дерутся на улицах.

[ + – ] Драки на улицах Лос-Анджелеса

"Пять человек были ранены – трое в результате нападения и избиения и двое в результате нападения с применением огнестрельного оружия", – сообщил офицер Майк Лопес из полицейского управления Лос-Анджелеса.

[ + – ] Столкновения в Лос-Анджелесе

Ранее сообщалось, что во время марша трансгендеров в Киеве, который состоялся 22 мая, произошел ряд потасовок. Один из противников шествия пытался прорваться к колонне марширующих с крестом в руках, однако он был задержан полицейскими.

В ноябре прошлого года аналогичному шествию в центре Киева также пытались помешать. Тогда в отношении виновников составили протоколы за мелкое хулиганство.